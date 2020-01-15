Тіло немовляти виявили в сміттєвому баку в Києві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

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Місцевий житель повідомив до поліції, що знайшов на вул. Героїв Севастополя тіло немовляти.

На місці події правоохоронці з’ясували, що перехожий побачив пакет із дитиною у сміттєвому баку. Судово-медичний експерт після огляду дитини повідомив, що зовнішніх ознак насильницької смерті на тілі не виявив. Причину смерті буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією за ст. 117 (Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

На цей час проводяться оперативно-розшукові заходи. Зокрема, встановлюється наявність записів камер відеоспостереження, що розташовуються неподалік, і готуються запити до пологових будинків та лікарень. Правоохоронці намагаються знайти жінку, яка народила дитину, а також встановити причини та обставини її смерті.

Поліція звертається по допомогу до громадян: у розкритті цього правопорушення допоможе інформація про жінок, які перебували на 8-9 місяці вагітності; вагітних жінок, які говорили про те, що дитина не бажана; жінок на останніх строках вагітності, які кілька днів не виходять із будинку на вулицю.

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