Двоє українців загинули у ДТП в Польщі. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила керівник консульського відділу Посольства України в Польщі Світлана Щур.
Зазначається, що загинули рідні брати 28 і 29 років.
"На превеликий жаль, у цій жахливій ДТП загинули двоє громадян України - рідні брати 1991 та 1992 року народження", - повідомила консул.
За її словами, справа перебуває на контролі консульського відділу посольства України в Польщі.
Двоє інших загиблих є громадянами Польщі.
Дипломат зазначила, що родичі загиблих вже дізналися про смерть і виїхали в Польщу, щоб зайнятися питаннями репатріації тіл рідних додому.
Щур повідомила, що за фактом ДТП порушено кримінальну справу і проводиться розслідування.