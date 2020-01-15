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15.01.20 12:04

Двоє українців загинули у ДТП в Польщі. ФОТО

У вівторок поблизу населеного пункту Любіца Мазовецького воєводства Польщі, приблизно за 50 км на південь від Варшави, сталася ДТП, в якій загинули чотири людини, двоє з яких - українці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила керівник консульського відділу Посольства України в Польщі Світлана Щур.

Зазначається, що загинули рідні брати 28 і 29 років.

"На превеликий жаль, у цій жахливій ДТП загинули двоє громадян України - рідні брати 1991 та 1992 року народження", - повідомила консул.

За її словами, справа перебуває на контролі консульського відділу посольства України в Польщі.

Двоє інших загиблих є громадянами Польщі.

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Дипломат зазначила, що родичі загиблих вже дізналися про смерть і виїхали в Польщу, щоб зайнятися питаннями репатріації тіл рідних додому.

Щур повідомила, що за фактом ДТП порушено кримінальну справу і проводиться розслідування.

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