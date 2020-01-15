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15.01.20 17:23

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для "слуги народу" Торохтія. ФОТОрепортаж

15 січня 2020 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт президента Володимира Зеленського про розвантаження Верховного Суду, який змінює розгляд апеляцій і касацій. Також за основу був ухвалений законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів і інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, і створення умов для закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету №2539. Після обіду нардепи пішли працювати в комітети.

Фотозвіт про роботу Верховної Ради за 15 січня від кореспондента Цензор.НЕТ.

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 01

Глава фракції "СН" Давид Арахамія в президії Ради

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 02

Діалог "слуг народу"

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 03

Нардеп від СН Богдан Торохтій обговорює з ріелтором Андрієм Ципарським купівлю об'єкта в Кропивницькому на суму від 2,3 млн доларів

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 04

Віцеспікер Руслан Стефанчук, представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський, глава регламентного комітету ВР Сергій Кальченко та спікер Дмитро Разумков розмовляють

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 05

Позафракційні нардепи Вадим Новинський і Андрій Іванчук

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 06

Нардеп з групи "За майбутнє" Віктор Балога та позафракційний Андрій Деркач

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 07

Іван Кириленко з "Батьківщини" спілкується з дамами

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 08

Нардепи від СН Юлія Яцик і Андрій Жупанин

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 09

"Слуга народу" Дубінський вітає позафракційного нардепа Вадима Новинського

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 10

"Слуга народу" Юрій Мисягін (ліворуч) спілкується з колегами по фракції

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 11

Сергій Власенко з "Батьківщини" зайнятий роботою

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 12

Дмитро Лубінець з групи "За майбутнє" тримає за руку главу фракції "СН" Давид Арахамію

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 13

"Слуги народу" Микита Потураєв, Євгенія Кравчук та Богдан Яременко

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 14 
Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 15

"Слуга народу" Микола Тищенко пише про плани займатися законом про гральний бізнес, а потім читає повідомлення з Telegram-каналу "Голда Меїр" про призначення в.о. голови Державного агентства з управління зоною відчуження

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 16

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко та її соратник по партії Сергій Соболєв

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 17

"Слуга народу" Андрій Задорожний вирішив утриматися

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 18

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко і представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 19

Нардеп від СН Олександр Куницький щось повідомляє колезі Вадиму Струневичу

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 20
Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 21

Нардеп від "Слуги народу" Дмитро Гурін переглядає листування про адвоката сімей Небесної Сотні Євгенії Закревської

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 22

Леся Забуранна ("Слуга народу") та Іван Крулько ("Батьківщина")

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 23

"Слуга народу" Юлія Гришина задумалась

Тищенко та закон про гральний бізнес, рукостискання Дубінського з Новинським і нерухомість на $2,3 млн для слуги народу Торохтія 24

Біля трибуни нардепка від "ЄС" Ніна Южаніна

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