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15.01.20 17:27

Хабар у $5 тис. за привласнення нерухомості: ДБР затримало чиновника Держкосмосу. ФОТОрепортаж

Співробітники ДБР затримали начальника оздоровчо-профілактичного центру "Мрія" Національного центру управління та випробувань космічних засобів Державного космічного агентства України під час отримання ним неправомірної вигоди в сумі $3 тис.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, начальник Центру вимагав від підприємця 5 тисяч доларів США за укладення договору оренди 9 літніх будиночків на 49 років та подальшу їх приватизацію разом з земельними ділянками вказаного Центру.

Слідчі ДБР затримали посадовця під час одержання першої частини неправомірної вигоди у сумі 3 тисячі доларів США у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі проводяться обшуки службового кабінету посадовця та вирішується питання щодо обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України) та привласнення військового майна (ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України).

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Хабар у $5 тис. за привласнення нерухомості: ДБР затримало чиновника Держкосмосу 01
Хабар у $5 тис. за привласнення нерухомості: ДБР затримало чиновника Держкосмосу 02
Хабар у $5 тис. за привласнення нерухомості: ДБР затримало чиновника Держкосмосу 03
Хабар у $5 тис. за привласнення нерухомості: ДБР затримало чиновника Держкосмосу 04

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