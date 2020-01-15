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15.01.20 18:05

Поліція за минулу добу припинила роботу семи підпільних об'єктів грального бізнесу. ФОТОрепортаж

Упродовж 14 січня мобільні групи припинили діяльність двох залів з ігровими автоматами, чотирьох інтерактивних клубів і однієї букмекерської контори.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

"Два інтерактивні клуби і один зал з ігровими автоматами були в Дніпрі, одна букмекерська контора - в Луцьку. Підпільний зал у Василькові Київської області, був розділений на дві зони: ігрові автомати старого зразка й інтерактивна зона.

Ще по одному інтерактивному клубу виявили в Ніжині на Чернігівщині та в Києві. Крім того, поліцейські Рівненської області провели санкціоновані обшуки в організатора підпільного грального бізнесу", - зазначають у поліції.

Поліція за минулу добу припинила роботу семи підпільних обєктів грального бізнесу 01

Поліція за минулу добу припинила роботу семи підпільних обєктів грального бізнесу 02
Поліція за минулу добу припинила роботу семи підпільних обєктів грального бізнесу 03
Поліція за минулу добу припинила роботу семи підпільних обєктів грального бізнесу 04

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Повідомляється, що за результатами вжитих заходів поліцейські вилучили 73 одиниці грального обладнання: 31 ігровий автомат і 42 комп'ютери. Загальна вартість вилученого грального устаткування становить близько 2 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор".

Після цього уряд унеможливив поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

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