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15.01.20 22:10

Били, змушували працювати і не платили: на Житомирщині 6 осіб звільнили з трудового рабства. ФОТОрепортаж

Члени ОЗУ вербували "громадян, які перебувають в уразливому стані", змушували робити ремонти, копати колодязі і перекривати дахи. Постраждалим не платили, а за найменшої спроби чинити опір - били.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на управління комунікації Нацполіції.

"Учасники організованої групи вербували громадян, які перебувають в уразливому стані, для здійснення тяжких фізичних робіт на території різних районів Житомирської та Київської областей. Зокрема йдеться про утеплення фасаду, зовнішніх і внутрішніх ремонтних робіт, риття траншей під будівництво, колодязів, перекриття даху" , - сказано в повідомленні.

Поліцейські звільнили з трудового рабства 6 осіб. У членів злочинного угруповання знайшли зброю і гранати.

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"З постраждалими проводяться першочергові слідчі дії. Визначаються їхні потреби для надання кваліфікованої медичної та психологічної допомоги", - сказано в повідомленні.

Тим, хто утримував їх у рабстві, загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі. Крім того, вирішується питання про відкриття справи за незаконне поводження зі зброєю.

Били, змушували працювати і не платили: на Житомирщині 6 осіб звільнили з трудового рабства 01

Били, змушували працювати і не платили: на Житомирщині 6 осіб звільнили з трудового рабства 02
Били, змушували працювати і не платили: на Житомирщині 6 осіб звільнили з трудового рабства 03
Били, змушували працювати і не платили: на Житомирщині 6 осіб звільнили з трудового рабства 04
Били, змушували працювати і не платили: на Житомирщині 6 осіб звільнили з трудового рабства 05
Били, змушували працювати і не платили: на Житомирщині 6 осіб звільнили з трудового рабства 06
Били, змушували працювати і не платили: на Житомирщині 6 осіб звільнили з трудового рабства 07
Били, змушували працювати і не платили: на Житомирщині 6 осіб звільнили з трудового рабства 08

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