У зоні ООС пройшла несподівана перевірка готовності протитанкових і танкових підрозділів. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
Після отримання відповідного сигналу в штабах підрозділів приступили до планування дій з урахуванням змін обстановки.
Танковий підрозділ здійснив марш до точки, де ворог може ймовірно прорвати оборону, і розгорнувся на певному вогневому рубежі. Уже на місці екіпажі танків здійснили маскування техніки з подальшим виконанням визначеного командуванням тактичного маневрування.
Водночас завданням протитанкового резерву було під прикриттям ранкової темряви зайняти вигідний рубіж і виявити та умовно знищити танки противника керованими ракетами. Зокрема, було перевірено дії з висування на позиції, підготовки до застосування і знищення ворожих цілей із застосуванням протитанкових ракетних комплексів "Стугна-П".
"Несподівана перевірка бойової готовності показала, що підрозділи навчені, підготовлені і здатні виконати в разі прориву збройними формуваннями РФ нашої оборони бойове завдання зі знищення противника", - зазначили у штабі командування ОТУ "Схід".