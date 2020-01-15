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15.01.20 22:02

У зоні ООС пройшла несподівана перевірка готовності протитанкових і танкових підрозділів. ФОТОрепортаж

В районі відведення важкого озброєння оперативно-тактичного угруповання "Схід" операції Об'єднаних сил пройшла раптова перевірка готовності протитанкових і танкових підрозділів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

У зоні ООС пройшла несподівана перевірка готовності протитанкових і танкових підрозділів 01

Після отримання відповідного сигналу в штабах підрозділів приступили до планування дій з урахуванням змін обстановки.

У зоні ООС пройшла несподівана перевірка готовності протитанкових і танкових підрозділів 02
У зоні ООС пройшла несподівана перевірка готовності протитанкових і танкових підрозділів 03

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Танковий підрозділ здійснив марш до точки, де ворог може ймовірно прорвати оборону, і розгорнувся на певному вогневому рубежі. Уже на місці екіпажі танків здійснили маскування техніки з подальшим виконанням визначеного командуванням тактичного маневрування.

У зоні ООС пройшла несподівана перевірка готовності протитанкових і танкових підрозділів 04

У зоні ООС пройшла несподівана перевірка готовності протитанкових і танкових підрозділів 05

Водночас завданням протитанкового резерву було під прикриттям ранкової темряви зайняти вигідний рубіж і виявити та умовно знищити танки противника керованими ракетами. Зокрема, було перевірено дії з висування на позиції, підготовки до застосування і знищення ворожих цілей із застосуванням протитанкових ракетних комплексів "Стугна-П".

У зоні ООС пройшла несподівана перевірка готовності протитанкових і танкових підрозділів 06

У зоні ООС пройшла несподівана перевірка готовності протитанкових і танкових підрозділів 07

"Несподівана перевірка бойової готовності показала, що підрозділи навчені, підготовлені і здатні виконати в разі прориву збройними формуваннями РФ нашої оборони бойове завдання зі знищення противника", - зазначили у штабі командування ОТУ "Схід".

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