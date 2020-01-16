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16.01.20 09:14

Встановлено участь російського десантного корабля "Орськ" в окупації Криму, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Встановлено участь великого десантного корабля (ВДК) "Орськ" в агресії проти України.

Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm встановила факт участі великого десантного корабля (ВДК) "Орськ" (бортовий номер 148), який входить до складу 197-ї бригади десантних кораблів ЧФ РФ (197 БрДК, в/ч 72136), у спецоперації захоплення Криму, інформує Цензор.НЕТ.

"У переліку кораблів Російської Федерації, залучених до агресії проти України в 2014 році, який раніше оприлюднила військова прокуратура України, це судно покищо не було вказане", - наголошується в повідомленні.

Під час вивчення профілів соцмереж російських військовиків було виявлено моряка ВДК "Орськ", нагородженого медаллю МО РФ "За повернення Криму". Вивчення кола його спілкування вивело на його товаришів по службі.

Зябліцев В'ячеслав Юрійович, 15.02.1995 р.н., м. Куйбишев Новосибірської області РФ.

Встановлено участь російського десантного корабля Орськ в окупації Криму, - InformNapalm 01

Служив на БДК "Орськ", про що свідчить підпис до фотографії корабля: "Мій корабель "Орськ".

Встановлено участь російського десантного корабля Орськ в окупації Криму, - InformNapalm 02

Опублікував також фотографію медалі та нагородного посвідчення до медалі за окупацію Криму за підписом командира 197-ї БрДК капітана 1 рангу О. Комарова.

Встановлено участь російського десантного корабля Орськ в окупації Криму, - InformNapalm 03

Єлісєєв Олександр Андрійович, 23.02.1993 р. н., хутір Кримський, Усть-Донецький район, Ростовська область РФ. Зараз мешкає в м. Шахти Ростовської області. Займається нанесенням татуювань за власними ескізами. Служив на ВДК "Орськ".

Встановлено участь російського десантного корабля Орськ в окупації Криму, - InformNapalm 04

У профілі соцмережі "Однокласники" 23 лютого 2014 року написав статус про введення в 197-й БрДК коду 145, що означає повну бойову готовність.

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Опублікував фото медалі та нагородного посвідчення до медалі за окупацію Криму. Підписав фото: "Перша державна нагорода".

Встановлено участь російського десантного корабля Орськ в окупації Криму, - InformNapalm 05

Лихоносов Іван Костянтинович, 09.03.1993 р.н., м. Новочеркаськ Ростовської області РФ.

Встановлено участь російського десантного корабля Орськ в окупації Криму, - InformNapalm 06

Нагороджений медаллю за участь в агресії проти України.

Встановлено участь російського десантного корабля Орськ в окупації Криму, - InformNapalm 07

Справцев Дмитро Вікторович, 06.02.1991 р. н., м. Злинка, Злинковський р-н, Брянська область РФ. Служив на ВДК "Орськ".

Встановлено участь російського десантного корабля Орськ в окупації Криму, - InformNapalm 08

Нагороджений медаллю за окупацію Криму.

Встановлено участь російського десантного корабля Орськ в окупації Криму, - InformNapalm 09

На фото зліва Дмитро Справцев, праворуч Мнацакан Рогонян, в обох медалі МО РФ "За повернення Криму".

Рогонян Мнацакан, 07.08.1994 р.н., м. Туапсе, Краснодарський край РФ. У фотоальбомі Рогоняна немає доказів участі в спецоперації захоплення Криму. Але він ідентифікований на групових фотографіях, зроблених на кораблі, в альбомах інших фігурантів цього розслідування.

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Сергій Гімбіцький, 23.12.1993 р. н., м. Георгієвськ Ставропольського

Встановлено участь російського десантного корабля Орськ в окупації Криму, - InformNapalm 10

Нагороджений медаллю за окупацію Криму. Опублікував групове фото моряків ВДК "Орськ" з нагородами. Він на фото стоїть другий зліва.

Встановлено участь російського десантного корабля Орськ в окупації Криму, - InformNapalm 11

Юрьєв Костянтин, ймовірна дата народження – 19.10.1989 р., родом з м. Ростов-на-Дону, РФ. Служив на ВДК "Орськ".

Встановлено участь російського десантного корабля Орськ в окупації Криму, - InformNapalm 12

Нагороджений медаллю за окупацію Криму.

Встановлено участь російського десантного корабля Орськ в окупації Криму, - InformNapalm 13

Міненок Олексій, 08.12.1990 р. н., м. Волгодонськ, Ростовська область РФ.

Встановлено участь російського десантного корабля Орськ в окупації Криму, - InformNapalm 14

Служив на ВДК "Орськ". Нагороджений медаллю МО РФ за участь в спецоперації захоплення Криму.

Встановлено участь російського десантного корабля Орськ в окупації Криму, - InformNapalm 15

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