Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
16.01.20 10:11

П'яний поліцейський з друзями побили чоловіка і розбили його авто на Кіровоградщині, - прокуратура. ФОТО

Співробітник патрульної поліції з друзями на Кіровоградщині побив чоловіка і пошкодив його автомобіль. Розпочато досудове розслідування, поліцейського затримали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Кіровоградської області.

Подія сталася вчора, 14 січня, в м. Олександрія.

Інспектор роти тактично-оперативного реагування патрульної поліції у позаслужбовий час з друзями у центрі міста спричинив конфліктну ситуацію з місцевим мешканцем.

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння патрульний разом з групою осіб безпідставно з хуліганських мотивів нанесли чоловікові тілесні ушкодження та пошкодили автомобіль потерпілого.

Поліцейського та ще одного чоловіка затримали. Готується повідомлення про підозру. Попередня правова кваліфікація ч. 4 ст. 296 (хуліганство вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування. У кримінальному провадженні проводяться невідкладні слідчо-процесуальні дії, спрямовані на повне та неупереджене з’ясування всіх обставин події.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наемник РФ, охранявший обломки авиалайнера МН-17, взят под стражу с возможностью залога 105 тыс. грн, - прокуратура

Пяний поліцейський з друзями побили чоловіка і розбили його авто на Кіровоградщині, - прокуратура 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100