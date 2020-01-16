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16.01.20 11:51

Підполковник Нацполіції в Києві налагодив збір "данини" з торговця незаконним алкоголем, - прокуратура. ФОТО

Оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Деснянського УП ГУНП у м.Києві затримано за вимагання грошей з місцевого підприємця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Києва.

За версією слідства, 40-річний підполковник вимагав у підприємця щомісячний платіж за безперешкодне здійснення господарської діяльності та непритягнення його до адміністративної відповідальності за продаж алкогольних напоїв без ліцензії.

Оперуповноваженого затримано в порядку ст. 208 КПК України під час одержання чергового траншу в сумі 11 тис. грн.

Раніше у ході проведення слідчих дій задокументовано факт отримання поліцейським 7 тис. грн неправомірної вигоди.


Підполковник Нацполіції в Києві налагодив збір данини з торговця незаконним алкоголем, - прокуратура 01Підполковник Нацполіції в Києві налагодив збір данини з торговця незаконним алкоголем, - прокуратура 02

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Проводяться першочергові слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обрання запобіжного заходу.

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