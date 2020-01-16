"Гнида піндосівська, ми навчимо тебе Батьківщину любити": в Москві побили оператора, який розповів про цензуру і корупцію на телебаченні. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За словами Кривенкова, 11 січня він поїхав кататися на лижах в Кузьмінський парк. Коли він повертався з прогулянки, біля виходу з парку на вул. Маршала Чуйкова його підстерегли двоє молодиків із собакою. Нападники накинулися ззаду, повалили чоловіка на землю і почали бити ногами.

"Нападники кричали:"Гнида піндосівська, ми навчимо тебе Батьківщину любити", "п'ята колона, ми вас будемо вбивати", - розповів Леонід Кривенков. - Мені вдалося схопити одного з нападників за ногу і повалити на землю. В цей момент підбігли перехожі. Побачивши їх, злочинці втекли. Один з них прокричав мені: "Це тобі останнє попередження". Я був шокований, тому телефони свідків не записав. Нападники - щільної атлетичної статури, високого зросту, на вигляд їм років 25-30, собака у них зовсім молодий, скоріш за все - переміш вівчарки з дворнягою. Злочинці були одягнені в куртки темного кольору, на одному з них була в'язана шапка чорного кольору".

Наступного дня, 12 січня, Кривенков звернувся в травмпункт. Там був зроблений рентгенівський знімок і зареєстрований сильний удар грудної клітки і закритий перелом кісток носа.

"Спочатку я думав, що і ребра теж зламані – так сильно боліли груди, адже мене били ногами по грудях. Лікарі травмпункту запевнили мене, що вони негайно самі зв'яжуться з поліцією, передадуть інформацію про напад, і що поліція в той же вечір поспілкується зі мною. Але поліція зі мною не зв'язалася, мені довелося на наступний день самому піти до відділу МВС по району Кузьминки. Мені вартувало великих зусиль дістатися до відділення поліції і провести там пона дві години. Мене допитали і видали талон про реєстрацію заяви про напад на мене. Останні два дні зовсім погано почувався: жахлива слабкість, піднялася температура, паморочиться голова, схоже, що у мене на додачу до всього ще й струс мозку", - розповів він.

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Леоніду Кривенкову 61 рік. Він десять років пропрацював телеоператором у студії прямого ефіру, знімав передачі за участю відомих політиків і добре вивчив кухню ВДТРК. У січні 2019 року в інтерв'ю "Радіо Свобода" він розповів про відомі випадки фальсифікацій і цензури. Крім того, він дав кілька інтерв'ю іноземним журналістам, які працюють у Москві, і брав участь у роботі опозиційного Форуму вільної Росії.

"Напевно, це було останньою краплею, що переповнила чашу терпіння чекістів, - каже Леонід Кривенков. - Не минуло й двох тижнів, як на мене напали. Мабуть, багатьох дратує те, що я розповідаю правду про методи роботи російських ЗМІ, і хтось дав відмашку "пора розібратися з Кривенковим".