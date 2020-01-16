На згадку про загиблих у ДАПі воїнів обіцяю стояти в Раді до кінця, - "кіборг" Костенко (Гром). ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці сьогодні в День пам'яті "кіборгів".

"5 років тому. Тоді я не знав, що цей день стане днем захисників ДАП. Лише знав, що треба битися з ворогом. І що за нами Україна.

Я ще не знав, що битимуся за Україну в Раді. І обіцяю, що в пам'ять про воїнів, які там залишилися, і тут стоятиму до кінця. Слава Україні", - написав Костенко і опублікував фото, зроблені в Донецькому аеропорту.





Історію участі Романа Костенка у війні проти російських окупантів на Донбасі читайте тут.

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Бої за аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року і закінчились після повної руйнації старого та нового терміналів аеропорту. В обороні аеропорту також брали участь волонтери і медики.

За стійкість і незламність українських захисників назвали "кіборгами". Вони стали символом мужності та відданості ідеалам вільної та незалежної України.

Захищаючи Донецький аеропорт, загинули понад 200 українських захисників, поранено понад 500. Багатьох із них відзначено державними нагородами, деяких - посмертно.