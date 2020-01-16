"Чи не дати п#зди" прем'єру? ФОТОжабери проілюстрували "записи Гончарука"

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Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Третя частина "записів Гончарука": "Зеленському треба сказати: дивись, Вово, те, що зараз курс менший, означає, що олів'є наступного року не буде дорожчим". ВIДЕО

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