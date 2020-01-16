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16.01.20 13:12

"Чи не дати п#зди" прем'єру? ФОТОжабери проілюстрували "записи Гончарука"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Чи не дати п#зди премєру? ФОТОжабери проілюстрували записи Гончарука 01

Також дивіться: У Зеленського дуже примітивне розуміння економічних процесів, - можливу розмову Гончарука злили в інтернет. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Третя частина "записів Гончарука": "Зеленському треба сказати: дивись, Вово, те, що зараз курс менший, означає, що олів'є наступного року не буде дорожчим". ВIДЕО

Чи не дати п#зди премєру? ФОТОжабери проілюстрували записи Гончарука 02

Також дивіться: Депутати "Слуги народу" обговорюють, "чи дати п#зди" прем'єру Гончаруку, - нардеп Бужанський. ФОТО

Чи не дати п#зди премєру? ФОТОжабери проілюстрували записи Гончарука 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Як Гончарук і Смолій придумували для Зеленського виправдання про завищений курс гривні та втрати експортерів, і чому це стало скандалом

Чи не дати п#зди премєру? ФОТОжабери проілюстрували записи Гончарука 04

Також читайте: "Записи Гончарука": наслідки

Чи не дати п#зди премєру? ФОТОжабери проілюстрували записи Гончарука 05

Чи не дати п#зди премєру? ФОТОжабери проілюстрували записи Гончарука 06

Чи не дати п#зди премєру? ФОТОжабери проілюстрували записи Гончарука 07

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Жартів уже бути не може, людина визнає, що не має плану", - нардепка Верещук вважає, що Гончарук має подати у відставку. ВIДЕО

Чи не дати п#зди премєру? ФОТОжабери проілюстрували записи Гончарука 08

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Арахамія: Велика небезпека, якщо хтось записував у кабінеті прем'єра. Там обговорюються питання нацбезпеки

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