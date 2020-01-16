Обійми Бабака і Новосад, привітання Дубинському і повідомлення в чаті СН: "Рєпіну повернув. Але це неадекват", - робота ВР 16 січня. ФОТОрепортаж

З самого ранку Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про легалізацію азартних ігор.

Потім парламентарії ухвалили закон про середню освіту.

Далі нардепи ухвалили законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей у податковому законодавстві (№1209-1) і взялися до розгляду законопроєкту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві (№1210.).

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Пленарне засідання Верховної Ради 16 січня.

Микола Сольський (СН), Юлія Тимошенко ("Батьківщина") і Вадим Івченко ("Батьківщина") розмовляють зі спікером Дмитром Разумковим.

Перший віце-спікер Руслан Стефанчук і спікер Дмитро Разумков.

Поговорити зі спікером прийшов Михайло Радуцький (СН).

Володимир Ар'єв (ЄС) вітається з Петром Порошенком (ЄС). До них прямує співголова фракції ЄС Артур Герасимов.





Сергій Бабак обіймається з міністром освіти Ганною Новосад.

Олександр Кабанов (СН) читає повідомлення в групі "SLUGA SPEAKERS NEW".

"Бабак в метро?))), Денисе не сміши)))", - пишуть в групі.

"Сусіди читають і іржуть", - додають у групі.

"Слуги народу" фотографуються з міністром освіти з нагоди ухвалення закону про середню освіту.

Бабак і Стефанчук.

Глава фракції СН Давид Арахамія (стоїть спиною) розмовляє з Олександром Дубінським (СН, праворуч) і Олександром Ковальовим ("Довіра", по центру з бородою).

Нарада "слуг народу".

Олександра Устінова ("Голос") і Олег Макаров ("Голос").

Глава фракції СН Давид Арахамія розмовляє з нардепами з "Довіри" Андрієм Іванчуком і Олегом Кулінічем.

Давид Арахамія, Олександр Дубінський і Максим Бужанський (всі СН).

Розповідь Святослава Вакарчука ("Голос") насмішив Андрія Осадчука ("Голос").

Ярослав Железняк ("Голос") показує щось на смартфоні Святославу Вакарчуку.

Ніна Южаніна (ЄС) виступає з трибуни Ради.

Данило Гетманцев (СН) та Сергій Бабак (СН).

Микола Тищенко (СН) з колегою.

Нардепи вітають Дубінського з ухваленням його версії законопроекту про легалізацію азартних ігор.

До привітань Дубінському приєднався Олесь Довгий (позафракційний).





Тим часом, Микола Тищенко (СН) вирішив перевірити повідомлення в групі "ГРУПИ СН":

"Всі є", - пише абонент Євгенія Кравчук Слуга Народу.

"Рєпіну повернув. Насилу на ігорку. Але це неадекват. Зайшли в конфлікт і безвихідь. 1210 може не прийти. Сидить на конференції в Нацбанку в парковому. Красов за сімейними", - пишуть у групі.

Зазначимо, Елла Рєпіна нардеп від СН, Олексій Красов також нардеп від СН. Також нагадаємо, що сьогодні Рада ухвалила в першому читанні законопроект про легалізацію азартних ігор, а потім взялася до розгляду законопроекту №1210.

Стефанчук і Тищенко.

Вадим Новинський (позафракційний) і Дмитро Лубінець ("За майбутнє").

Андрій Задорожний (СН) вирішив перевірити свої повідомлення.





"Сиджу і лише зітхаю від безсилля", - пише йому абонент Володя Лаєвський.

Гетманцев за трибуною ВР.

Тищенко і Гетманцев.





Тарас Тарасенко (СН) перевіряє свою переписку





"Сказали буде спецперевірка. Я знову з трибуни виступав!!!", - пише Тарасенко абоненту Анчик.

При цьому раніше він вже писав про те, що його "вже запросили на зустріч" у зв'язку з його виступом з трибуни.

Фото: Цензор.НЕТ