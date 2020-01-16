Податкова міліція зупинила незаконний масовий збут тютюнових виробів у Києві. Вилучено товару майже на 9,5 млн грн. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДФС.

В рамках проведення операції "Акциз-2020" і розслідування кримінального провадження за ч.1 ст. 204 КК України була встановлена ​​група осіб, що зберігають у складському приміщенні на території міста Києва з метою збуту тютюнові вироби іноземного виробництва, не марковані марками акцизного податку та ввезені на територію України поза митним контролем.

Продавали цигарки через спеціалізовані сайти в мережі інтернет.

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За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено 189 тис. 368 пачок сигарет іноземного виробництва без марок акцизного податку, загальною орієнтовною вартістю майже 9,5 млн гривень. Триває слідство.















