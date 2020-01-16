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16.01.20 17:01

Податкова міліція зупинила незаконний масовий збут тютюнових виробів в Києві. Вилучено товару майже на 9,5 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції м.Києва під процесуальним керівництвом прокуратури міста зупинили незаконну масову реалізацію сигарет.

Податкова міліція зупинила незаконний масовий збут тютюнових виробів в Києві. Вилучено товару майже на 9,5 млн грн. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДФС.

В рамках проведення операції "Акциз-2020" і розслідування кримінального провадження за ч.1 ст. 204 КК України була встановлена ​​група осіб, що зберігають у складському приміщенні на території міста Києва з метою збуту тютюнові вироби іноземного виробництва, не марковані марками акцизного податку та ввезені на територію України поза митним контролем.

Продавали цигарки через спеціалізовані сайти в мережі інтернет.

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За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено 189 тис. 368 пачок сигарет іноземного виробництва без марок акцизного податку, загальною орієнтовною вартістю майже 9,5 млн гривень. Триває слідство.

Податкова міліція зупинила незаконний масовий збут тютюнових виробів в Києві. Вилучено товару майже на 9,5 млн грн 01
Податкова міліція зупинила незаконний масовий збут тютюнових виробів в Києві. Вилучено товару майже на 9,5 млн грн 02
Податкова міліція зупинила незаконний масовий збут тютюнових виробів в Києві. Вилучено товару майже на 9,5 млн грн 03
Податкова міліція зупинила незаконний масовий збут тютюнових виробів в Києві. Вилучено товару майже на 9,5 млн грн 04
Податкова міліція зупинила незаконний масовий збут тютюнових виробів в Києві. Вилучено товару майже на 9,5 млн грн 05
Податкова міліція зупинила незаконний масовий збут тютюнових виробів в Києві. Вилучено товару майже на 9,5 млн грн 06
Податкова міліція зупинила незаконний масовий збут тютюнових виробів в Києві. Вилучено товару майже на 9,5 млн грн 07
Податкова міліція зупинила незаконний масовий збут тютюнових виробів в Києві. Вилучено товару майже на 9,5 млн грн 08

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