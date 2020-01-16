До Києва прилетів новий борт із важко пораненими воїнами, потрібна донорська кров і ліки, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє волонтерка Наталя Юсупова.

"До Києва прилетів новий борт із важко пораненими з Харкова, 5 швидких мчали з Борисполя з пораненими бійцями, всіх відразу в реанімацію. За добу на фронті двоє поранених і двоє убитих, дуже багато обстрілів і снайперів, війна триває!" - йдеться в повідомленні.

Волонтерка просить допомогти ЗМІ і всіх громадян.

"За тиждень після останнього борту мною оплачена хімія для онкохворого воїна (37 тис.), оплачені аналізи в приватній лабораторії (1200 і 6 тис.), оплачені ліки (6500), дивіться чеки. Я так само замовила тактич. мед. рюкзак для фронту, викуповую в понеділок (7800) і потрібно оплатити турнікети (400 грн кожен). Це інформація для тих, хто допомагає грошима", - розповіла волонтерка.

Також потрібна донорська кров. Центр крові на території госпіталю, понеділок-четвер з 9-12, з паспортом. Адреса госпіталю – Госпітальна, 18, метро "Печерська".

"Ми так само допомагаємо воїнам з передової, продуктами, речами і ліками. Дексалгін і кетанов в ампулах потрібні завжди!", - наголосила волонтерка.

Картки для допомоги

4627 0551 5012 8394 "ПриватБанк",

5358 3853 2000 2464 "Монобанк".

Юсупова Наталя.

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