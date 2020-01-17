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17.01.20 09:03

Механізм переправлення нелегальних мігрантів із Центральної Азії через Росію в Україну блокували на Луганщині, - СБУ. ФОТО

На Луганщині Служба безпеки України припинила діяльність організованого угруповання, учасники якого незаконно переправляли іноземців через державний кордон із території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Протиправну схему організували троє жителів Троїцького району Луганської області та кілька росіян. Спільники з Росії підшукували "клієнтів" - вихідців з однієї з країн Центральної Азії з підвищеною терористичною загрозою.

В Україну нелегали потрапляли через Луганську область поза пунктами пропуску, де їх зустрічали зловмисники і супроводжували до кінцевого пункту призначення. Вартість незаконних послуг становила $400 з кожного "туриста": половину суми вони платили в Росії, решту - після прибуття в Україну.

Двох учасників нелегальної схеми та чотирьох мігрантів правоохоронці затримали під час чергової спроби перетину державного кордону.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру у вчиненні злочину.

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Механізм переправлення нелегальних мігрантів із Центральної Азії через Росію в Україну блокували на Луганщині, - СБУ 01

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