Масштабна пожежа на складі автозапчастин сталася в Хмельницькому, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Подія трапилася вчора, 16 січня, о 15:30.

"За підвищеним номером виклику на місце події було негайно направлено чергові відділення рятувальників Хмельницького гарнізону. На момент прибуття першого підрозділу площа пожежі сягнула 160 кв.м, існувала загроза подальшого розповсюдження вогню. Бійці негайно приступили до гасіння пожежі, через надмірну задимленість їм довелось працювати в апаратах захисту органів дихання й зору. Гасіння пожежі значно ускладнювала велика горюча навантага", - йдеться в повідомленні.

О 16:01 пожежу локалізували, а о 16:35 остаточно ліквідували.

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Всього до гасіння пожежі залучалися 30 чоловік особового складу та 8 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки.

Причину займання наразі з'ясовують фахівці.

Загиблих і постраждалих в результаті події немає.







