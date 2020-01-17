Години запитань до уряду в Раді сьогодні не буде: Кабмін на консультаціях щодо заяви Гончарука про відставку, - Разумков. ВІДЕО+ФОТО

Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков на відкритті ранкового засідання Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

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"Ви всі знаєте про те, що прем'єр-міністр України написав звернення до президента України і зараз уряд перебуває на консультаціях. Тому сьогодні як такої Години запитань до уряду не буде", - сказав голова парламенту Дмитро Разумков.

Разумков зазначив, що буде міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Він відповідатиме на питання, озвучені під час Погоджувальної ради.

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Фото: Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіаатаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку