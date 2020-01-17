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17.01.20 11:58

"Арахамія нас запевнив, що президент його помилує", - листування нардепів від СН про відставку Гончарука. ФОТОрепортаж

Народні депутати від "Слуги народу" сьогодні зранку активно листуються щодо можливої ​​відставки прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Арахамія нас запевнив, що президент його помилує, - листування нардепів від СН про відставку Гончарука 01

Початок пленарного засідання Ради, 17 січня.

Арахамія нас запевнив, що президент його помилує, - листування нардепів від СН про відставку Гончарука 02

Нардепи від СН оточили главу фракції Давида Арахамію.

Арахамія нас запевнив, що президент його помилує, - листування нардепів від СН про відставку Гончарука 03

Вітальні обійми Миколи Тищенка (СН) та Олександра Скічка (СН).

Арахамія нас запевнив, що президент його помилує, - листування нардепів від СН про відставку Гончарука 04

Нардеп від СН Анатолій Драбовський обговорює в листуванні заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку.


Арахамія нас запевнив, що президент його помилує, - листування нардепів від СН про відставку Гончарука 05

"Арахамія нас запевнив, що президент його помилує", - пише нардеп і додає. - Прем'єр написав заяву на президента, мав би на Верховну... ".

Арахамія нас запевнив, що президент його помилує, - листування нардепів від СН про відставку Гончарука 06

Кабмін не прийшов у Раду на Годину запитань до уряду.


Арахамія нас запевнив, що президент його помилує, - листування нардепів від СН про відставку Гончарука 07

Андрій Осадчук ("Голос") розважає колег по фракції Олександру Устінову та Галину Васильченко.

Арахамія нас запевнив, що президент його помилує, - листування нардепів від СН про відставку Гончарука 08

Андрій Задорожний (СН).

Арахамія нас запевнив, що президент його помилує, - листування нардепів від СН про відставку Гончарука 09
Арахамія нас запевнив, що президент його помилує, - листування нардепів від СН про відставку Гончарука 10

У листуванні Задорожного лінк на скандальні "записи Гончарука".

Арахамія нас запевнив, що президент його помилує, - листування нардепів від СН про відставку Гончарука 11

Тим часом народні депутати з груп "За майбутнє" і "Довіра" на чолі із Сергієм Шаховим, тримаючи в руках шматки вугілля і відбійний молоток, вимагали виплатити зарплату українським шахтарям.

Арахамія нас запевнив, що президент його помилує, - листування нардепів від СН про відставку Гончарука 12
Арахамія нас запевнив, що президент його помилує, - листування нардепів від СН про відставку Гончарука 13

Емоційна жестикуляція нардепа від СН Георгія Мазураша.

Арахамія нас запевнив, що президент його помилує, - листування нардепів від СН про відставку Гончарука 14

Максим Перебийніс (СН) переписується з абонентом Мама

Арахамія нас запевнив, що президент його помилує, - листування нардепів від СН про відставку Гончарука 15
Арахамія нас запевнив, що президент його помилує, - листування нардепів від СН про відставку Гончарука 16

Глава Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (СН) листувалася з абонентом Гончарук Олексій.

Арахамія нас запевнив, що президент його помилує, - листування нардепів від СН про відставку Гончарука 17

- Дякую, Галинко)) Звісно, не буду. Важлива позиція фракції, - пише Гончарук

- Ми ЗА тебе! - відповідає Третьякова.

- У тобі я не сумніваюся)) Питання - хто МИ)), - відповідає Гончарук

- 70-80 ... Працюємо далі. Життя..., - відповіла Третьякова.

Арахамія нас запевнив, що президент його помилує, - листування нардепів від СН про відставку Гончарука 18

Потім вона вирішила подивитися повідомлення в групі "SLUGA SPEAKERS NEW".

"Чого тільки люди не зроблять, щоб не приходити на годину запитань до Уряду?.., - пишуть у групі.

"Гончаруку потрібно було б бути у ВРУ на годині Уряду", - пише Третьякова.

"От не переконана: був би срач і показова порка", - відповідає Анастасія Красносільська.

"А так картинка, что власти нет в стране", - відповідає їй Третьякова.


Арахамія нас запевнив, що президент його помилує, - листування нардепів від СН про відставку Гончарука 19

Емоції "слуг народу".

Фото: Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку.

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