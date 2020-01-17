"Арахамія нас запевнив, що президент його помилує", - листування нардепів від СН про відставку Гончарука. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Початок пленарного засідання Ради, 17 січня.

Нардепи від СН оточили главу фракції Давида Арахамію.

Вітальні обійми Миколи Тищенка (СН) та Олександра Скічка (СН).

Нардеп від СН Анатолій Драбовський обговорює в листуванні заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку.





"Арахамія нас запевнив, що президент його помилує", - пише нардеп і додає. - Прем'єр написав заяву на президента, мав би на Верховну... ".

Кабмін не прийшов у Раду на Годину запитань до уряду.





Андрій Осадчук ("Голос") розважає колег по фракції Олександру Устінову та Галину Васильченко.

Андрій Задорожний (СН).





У листуванні Задорожного лінк на скандальні "записи Гончарука".

Тим часом народні депутати з груп "За майбутнє" і "Довіра" на чолі із Сергієм Шаховим, тримаючи в руках шматки вугілля і відбійний молоток, вимагали виплатити зарплату українським шахтарям.





Емоційна жестикуляція нардепа від СН Георгія Мазураша.

Максим Перебийніс (СН) переписується з абонентом Мама





Глава Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (СН) листувалася з абонентом Гончарук Олексій.

- Дякую, Галинко)) Звісно, не буду. Важлива позиція фракції, - пише Гончарук

- Ми ЗА тебе! - відповідає Третьякова.

- У тобі я не сумніваюся)) Питання - хто МИ)), - відповідає Гончарук

- 70-80 ... Працюємо далі. Життя..., - відповіла Третьякова.

Потім вона вирішила подивитися повідомлення в групі "SLUGA SPEAKERS NEW".

"Чого тільки люди не зроблять, щоб не приходити на годину запитань до Уряду?.., - пишуть у групі.

"Гончаруку потрібно було б бути у ВРУ на годині Уряду", - пише Третьякова.

"От не переконана: був би срач і показова порка", - відповідає Анастасія Красносільська.

"А так картинка, что власти нет в стране", - відповідає їй Третьякова.





Емоції "слуг народу".

Фото: Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку.