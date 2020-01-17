Рукостискання "слуг народу" з Гончаруком, розпальцьовка Мельника і закриття сесії, - день роботи ВР 17 січня. ФОТОрепортаж

Після відкриття засідання спікер ВР Дмитро Разумков оголосив, що Години запитань до уряду в Раді сьогодні не буде: Кабмін на консультаціях щодо заяви Гончарука про відставку.

На запитання нардепів відповідав голова МЗС Вадим Пристайко. Він повідомив, що глави МЗС 5 країн створили групу для контролю над розслідуванням катастрофи літака МАУ в Ірані, а також, що Україна хоче публічно зафіксувати визнання іранською стороною своєї вини в аварії літака МАУ.

Оклади міністрів у 16 тис. грн - неповага до нашої держави, - заявив парламентаріям Пристайко.

Далі Олександр Санченко (СН) склав присягу нардепа, в Раді він замінить Венедіктову, яка перейшла в ДБР.

Тим часом нардепи від СН активно листувалися про відставку Гончарука: "Арахамія нас запевнив, що президент його помилує".

"Ми за тебе" - "Питання, хто ми" - "70-80%. Працюємо далі", - листувалися Гончарук і Третьякова.

"Вони працюватимуть, але недовго", - прогнозував нардеп від СН Галайчук щодо відставки Кабміну Гончарука.

Тим часом Гончарук і члени Кабміну прибули в Раду. Кабмін продовжить роботу в штатному режимі до рішення президента, - заявив прем'єр.

Водночас Рада призначила головою Комітету з питань зовнішньої політики Мережка замість Яременка.

Також Рада звернулася до президента і парламенту Італії із закликом забезпечити об'єктивність розгляду справи Марківа і відхилила законопроєкт про створення Бюро фінрозслідувань і ліквідацію податкової міліції.

У підсумку, Разумков закрив другу сесію Ради, наступна відкриється 4 лютого.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Пленарне засідання Верховної Ради, 17 січня.

Порожня урядова ложа.

"Арахамія нас запевнив, що президент його помилує", - пише нардеп від СН Анатолій Драбовський.

"Ми ЗА тебе", - пише Олексію Гончаруку глава Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (СН).

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук прибув у Раду і вітається з нардепами, зокрема з Андрієм Мотовиловцем (СН).

Співголова фракції "ЄС" Артур Герасимов розмовляє з першим віцеспікером Русланом Стефанчуком і спікером Дмитром Разумковим. Андрій Мотовиловець (СН, ліворуч) також слухає його розповідь.

Тим часом, до Гончарука кинулися нардепи, щоб особисто з ним привітатися.

З членами Кабміну прийшов привітатися і перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

Черга нардепів вишикувалася до глави Мін'юсту Дениса Малюськи.

Сергій Бабак (СН) вітається з Гончаруком.

Підбадьорюючі жести Гончарука.

Потік охочих потиснути руку Гончаруку не закінчується.

Олександр Скічко (СН) розмовляє з Гончаруком.

Глава МЗС Вадим Пристайко відповідає на запитання нардепів.

Гончарук звернувся до парламенту.

Парламентарії уважно слухають виступ Гончарука.





Заступник глави МВС Антон Геращенко.

Вадим Галайчук (СН) вирішив перевірити свої повідомлення.

Олександр Кабанов читає новини в Телеграмі.

Глава фракції СН Давид Арахамія (ліворуч) і його перший заступник Олександр Корнієнко (праворуч).

Співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко прийшла до президії ВР.

Геращенко на щось вказує Разумкову і Стефанчуку.

Богдан Яременко, який позбувся посади голови Комітету ВР з питань зовнішньої політики.

Олександр Мережко (СН) - новий глава Комітету ВР з питань зовнішньої політики.

Коли в Раді почали розглядати питання щодо злодіїв у законі Павло Мельник (СН) вирішив продемонструвати свою розпальцьовку.





Денис Монастирський (СН, ліворуч із документами) і Микола Тищенко (СН, стоїть спиною).

Микола Тищенко з колегою.

Денис Монастирський (СН, крайній ліворуч), Сергій Шахов ("Довіра", другий ліворуч), Дмитро Разумков (третій ліворуч), Ярослав Железняк ("Голос", четвертий ліворуч) і Руслан Стефанчук (крайній праворуч).

Мережко, Стефанчук, Разумков і Арахамія.

Закриття сесії Верховної Ради.

Ложа журналістів у ВР.

Парламентарії стоячи слухають виконання Гімну України.

Фото: Цензор.НЕТ