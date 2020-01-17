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17.01.20 17:02

ДБР затримало в Харкові прокурора під час одержання $3,5 тис. за пом'якшення позиції в суді. ФОТОрепортаж

Слідчі центрального апарату ДБР затримали прокурора одного з місцевих прокуратур м. Харкова під час одержання ним неправомірної вигоди в сумі $3 500 (ч. 3 ст. 368 КК).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"За попередньою інформацією, прокурор вимагав від громадянина хабар у сумі $10 000 за свою позицію в судових дебатах під час призначення йому покарання, не пов'язаного з позбавленням волі за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Надалі хабарник зменшив суму до $3 500.

Під час одержання "винагороди" прокурора затримали в порядку ст. 208 КПК України.

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ДБР затримало в Харкові прокурора під час одержання $3,5 тис. за помякшення позиції в суді 01

ДБР затримало в Харкові прокурора під час одержання $3,5 тис. за помякшення позиції в суді 02
ДБР затримало в Харкові прокурора під час одержання $3,5 тис. за помякшення позиції в суді 03

У разі доведення провини, прокурору загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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