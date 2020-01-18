Поліція в Києві припинила роботу нелегального "дитсадка", де в антисанітарії утримували 11 дітей. ФОТОрепортаж

Про це повідомили в столичній поліції, передає Цензор.НЕТ.
Підпільний дитячий садок відкрили в приватному будинку на вулиці Достоєвського Подільського району.
Поліцейські звернули увагу на будинок після анонімного дзвінка. На вулиці виявили 11 дітей і чоловіка. Побачивши поліцейських, він відразу завів дітей в будинок і від спілкування відмовився.
У будинку поліцейські виявили ще двох жінок, які не мали жодного відношення до дітей.
"Перебування дітей в цьому приміщенні становить для них небезпеку – недотримання санітарно-гігієнічних вимог, відсутність відповідної пожежної безпеки, невідповідність норм харчування", - розповів начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко
Малолітніх дітей було передано батькам.