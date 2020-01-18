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18.01.20 10:23

Поліція в Києві припинила роботу нелегального "дитсадка", де в антисанітарії утримували 11 дітей. ФОТОрепортаж

У Києві функціонував приватний дитячий садок, де в неналежних умовах перебували 11 дошкільнят.

Про це повідомили в столичній поліції, передає Цензор.НЕТ.

Підпільний дитячий садок відкрили в приватному будинку на вулиці Достоєвського Подільського району.

Поліцейські звернули увагу на будинок після анонімного дзвінка. На вулиці виявили 11 дітей і чоловіка. Побачивши поліцейських, він відразу завів дітей в будинок і від спілкування відмовився.

У будинку поліцейські виявили ще двох жінок, які не мали жодного відношення до дітей.

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Поліція в Києві припинила роботу нелегального дитсадка, де в антисанітарії утримували 11 дітей 01
Поліція в Києві припинила роботу нелегального дитсадка, де в антисанітарії утримували 11 дітей 02
Поліція в Києві припинила роботу нелегального дитсадка, де в антисанітарії утримували 11 дітей 03
Поліція в Києві припинила роботу нелегального дитсадка, де в антисанітарії утримували 11 дітей 04
Поліція в Києві припинила роботу нелегального дитсадка, де в антисанітарії утримували 11 дітей 05

"Перебування дітей в цьому приміщенні становить для них небезпеку – недотримання санітарно-гігієнічних вимог, відсутність відповідної пожежної безпеки, невідповідність норм харчування", - розповів начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко

 Малолітніх дітей було передано батькам.

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