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18.01.20 14:22

Вісім підпільних гральних залів припинили роботу за минулу добу, - Нацполіція. ФОТО

За минулу добу поліцейські закрили вісім підпільних інтерактивних клубів: по одному в Полтавській, Запорізькій, Закарпатській та Харківській областях, а також по два в м. Дніпро та Київській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За результатами проведених заходів вилучено 127 одиниць грального обладнання, зокрема 105 одиниць комп’ютерного обладнання, 8 гральних автоматів та 14 одиниць іншого обладнання, вартість якого, за попередніми даними, становить 400 тисяч гривень.

Вісім підпільних гральних залів припинили роботу за минулу добу, - Нацполіція 01

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Треба зазначити, що про діяльність одного з гральних закладів, функціонування якого було припинено на території Київської області, повідомили громадяни на урядову "гарячу" лінію.

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