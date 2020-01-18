Ветеран АТО Сергій Шевченко потребує допомоги на курс хіміотерапії. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Костянтина Федорова, в 45 років у колишнього бійця виявили гостру лімфобластну лейкемію.
Грошей, які він наразі зібрав, вистачило на половину курсу. Лікування припиняти не можна, а для завершення курсу потрібно ще 120 тис. грн. Зазначається, що станом на 16 січня зібрали 50 тисяч.
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Сергій Шевченко в 2014-му пішов добровольцем в АТО. У районі Савур-Могили його підрозділ першим дав бій регулярним частинам РФ, що вдерлися в серпні 2014 року. Ворог зазнав втрат. Це затримало його просування вглиб.
Після 2014-го було ще кілька ротацій у район Маріуполя. Потім повернувся до мирного життя, працював, тримав невелике господарство.