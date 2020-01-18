Пам'ять захисників Донецького аеропорту вшанували в Дніпрі. ФОТОрепортаж

Про це йдеться в матеріалі видання Інформатор, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У ніч із 21 на 22 січня 2015 року, після того, як термінали і вежу управління польотами було повністю знищено, закінчилася оборона Донецького аеропорту. Кожен боєць, який хоча б кілька днів провів там, запам'ятає це на все життя. Будь-яка хвилина могла стати останньою. І так 242 дні. Безперервно.

Саме п'ять років тому від невпинних ворожих обстрілів впала диспетчерська вежа. Багато хто здогадувався, що з цієї дати починається зворотний відлік оборони ДАПу, але українські воїни не відступили. Саме того дня і народилася фраза: "Люди витримали, не витримав бетон", - наголошується в матеріалі видання.

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Нагадаємо, бої за Донецький аеропорт тривали з вересня 2014 року до 22 січня 2015-го і стали одними з найзапекліших у війні на сході України. Бої розгорнулися між українськими військами та бійцями добровольчих формувань з одного боку і силами проросійських збройних угруповань і окупаційних військ з іншого за контроль над Донецьким міжнародним аеропортом.

Після бою 26 травня 2014 року все літо в аеропорту не відбувалося значних сутичок, проте з вересня того ж року почалися важкі бої.

Українські військові утримували старий і новий термінали аеропорту, опорним пунктом українських сил було селище Піски. Через нього захисникам аеропорту поставляли провізію і боєприпаси, через нього відбувалася ротація бійців. У цьому ж селищі було розгорнуто артилерію вогневої підтримки. Проросійські сили атакували аеропорт із прилеглого Київського району Донецька, з території монастиря на півдні і с. Спартак на сході.

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Проросійські сили здійснювали систематичні штурми терміналів, займаючи нові позиції, втрачаючи їх і знову готуючи штурми. Унаслідок боїв руйнувалася інфраструктура аеропорту: в грудні 2014 року було значно пошкоджено старий термінал, 13 січня 2015-го остаточно впала диспетчерська вежа, яку утримували українські бійці. У новому терміналі бої відбувались за різні поверхи. На фінальних етапах битви українські військові утримували перший поверх, а підвал і верхні поверхи контролювалися супротивником.

20 січня 2015 року проросійські сили підірвали новий термінал, бетонні перекриття та стеля в багатьох секціях обвалилися, поховавши під собою українських захисників. 22 січня 2015-го вцілілі захисники вийшли з терміналу, проте багато поранених і контужених українських бійців потрапили в полон. Оборона терміналів аеропорту тривала 242 дні.

За час боїв українська армія побудувала оборону, створивши лінію укріплень навколо злітної смуги по периметру навколишніх сіл - у Пісках, Водяному, Опитному, біля вентиляційного стовбура шахти "Бутівка".

Бої за Донецький аеропорт стали символом незламності і бойового духу українського війська, а захисників терміналів почали називати "кіборгами".