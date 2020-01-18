Житель Харкова прийшов на роботу з гранатою і погрожував її підірвати, - поліція. ФОТОрепортаж

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області, подія сталася 17 січня близько 11:50 у приватному підприємстві на вулиці Тваринників у Харкові. 31-річний чоловік зателефонував у поліцію і повідомив, що у нього є граната, яку він має намір підірвати.

Правоохоронці, які прибули за викликом, вилучили у зловмисника небезпечний предмет. З дозволу чоловіка також було проведено огляд його квартири, де поліцейські вилучили ще понад 400 боєприпасів. Як пояснив затриманий, набої і гранату він привіз у 2014 році із зони проведення ООС, де служив у складі бригади і зберігав їх за місцем проживання. Мету свого вчинку чоловік пояснити не зміг.

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Вилучене направлено на дослідження.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України. За санкціями статей чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі. Він затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.







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