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19.01.20 09:06

"Він же напідпитку, хіба так можна?" - ексначальника ДАІ Єршова затримано в Києві за п'яну їзду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві за водіння в нетверезому стані затримали полковника міліції, колишнього начальника Державної автомобільної інспекції Олександра Єршова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує паблік PITBULL KIEV, активісти якого нібито помітили, як водій напідпитку сідає за кермо Range Rover біля нічного закладу. Вони викликали поліцію і поїхали за автомобілем.

Активісти стверджують, що манера їзди у автомобіля була неадекватною, а швидкість місцями перевищувала 100 кілометрів на годину (в спальному районі) і створювала аварійні ситуації.

Коли водій помітив, що за ним їде інша машина, він зупинився і вийшов розібратися. Незабаром під'їхали патрульні, які помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння і попросили документи. Після того, як він кілька разів спробував "піти додому", патрульні вирішили його затримати.

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Він же напідпитку, хіба так можна? - ексначальника ДАІ Єршова затримано в Києві за пяну їзду 01
Він же напідпитку, хіба так можна? - ексначальника ДАІ Єршова затримано в Києві за пяну їзду 02
Він же напідпитку, хіба так можна? - ексначальника ДАІ Єршова затримано в Києві за пяну їзду 03
Він же напідпитку, хіба так можна? - ексначальника ДАІ Єршова затримано в Києві за пяну їзду 04

Олександр Єршов, заступник начальника Департаменту ДАІ, був фактичним керівником автоінспекції один місяць в 2015 році.

Єршова звільнили після того, як у нього знайшли незадекларований триповерховий особняк у Києві. Крім того, тоді ж стало відомо, що чоловік подарував доньці на повноліття незадекларований Range Rover.

Він же напідпитку, хіба так можна? - ексначальника ДАІ Єршова затримано в Києві за пяну їзду 05
Він же напідпитку, хіба так можна? - ексначальника ДАІ Єршова затримано в Києві за пяну їзду 06
Він же напідпитку, хіба так можна? - ексначальника ДАІ Єршова затримано в Києві за пяну їзду 07

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