Поліція Британії внесла тризуб у список екстремістських символів. Посольство вимагає видалити. ФОТО

Про це в посольстві заявили 19 січня, передає Цензор.НЕТ.

Дипломатична установа звернула увагу на оприлюднений журналістами посібник для вчителів і медиків, де серед прикладів символів праворадикальних рухів вказані і татуювання у вигляді тризуба.

"Додавати тризуб, закріплений в Конституції національний символ і державний герб України в "Інструкцію з протидії екстремізму", який контртерористична поліція видала для вчителів і медичного персоналу - це більш ніж обурливо. Жодні виправдання неприйнятні. Ми вимагаємо видалити тризуб з посібника і вимагаємо офіційних вибачень", - йдеться в заяві посольства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдума РФ дозволила демонструвати нацистську свастику

17 січня британське видання Guardian опублікувало перелік екстремістської символіки, складений контртерористичної поліцією Сполученого Королівства. Серед прикладів "праворадикальних символів" можна знайти татуювання у вигляді українського тризуба, а серед переліку угруповань "білих шовеністів" - шеврон українського батальйону "Азов".