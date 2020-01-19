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19.01.20 15:20

Поліція Британії внесла тризуб у список екстремістських символів. Посольство вимагає видалити. ФОТО

Посольство України у Великій Британії вимагає від контртерористичної поліції вилучити з переліку екстремістської символіки український герб.

Про це в посольстві заявили 19 січня, передає Цензор.НЕТ.

Дипломатична установа звернула увагу на оприлюднений журналістами посібник для вчителів і медиків, де серед прикладів символів праворадикальних рухів вказані і татуювання у вигляді тризуба.

"Додавати тризуб, закріплений в Конституції національний символ і державний герб України в "Інструкцію з протидії екстремізму", який контртерористична поліція видала для вчителів і медичного персоналу - це більш ніж обурливо. Жодні виправдання неприйнятні. Ми вимагаємо видалити тризуб з посібника і вимагаємо офіційних вибачень", - йдеться в заяві посольства.

Поліція Британії внесла тризуб у список екстремістських символів. Посольство вимагає видалити 01

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17 січня британське видання Guardian опублікувало перелік екстремістської символіки, складений контртерористичної поліцією Сполученого Королівства. Серед прикладів "праворадикальних символів" можна знайти татуювання у вигляді українського тризуба, а серед переліку угруповань "білих шовеністів" - шеврон українського батальйону "Азов".

Поліція Британії внесла тризуб у список екстремістських символів. Посольство вимагає видалити 02

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