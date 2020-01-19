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19.01.20 21:29

Цього року буде капітально відремонтовано невикористовувану будівлю Лук'янівського СІЗО, - Малюська. ФОТОрепортаж

Міністр юстиції Денис Малюська та його заступник Віталій Василик 19 січня без попередження відвідали Лук'янівське СІЗО.

Про це глава Мін'юсту повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Його вразила відсутність чіткого алгоритму розподілу людей по камерах, вогкість і те, що значна кількість людей, які  перебувають у СІЗО, провели там по кілька років.

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"Умови у різних будівлях/камерах СІЗО різні. Крім того, камери, які у жалюгідному стані, заповнені повністю. Водночас камери значно кращого рівня часто порожні. Доручив негайно розробити чіткі та зрозумілі правила розміщення ув’язнених", - зазначив він.

Малюська також звернув увагу на необхідність невідкладних заходів для поліпшення вентиляції в будівлях СІЗО, де сирість просто руйнує стіни.

При цьому опалення в СІЗО є, в приміщеннях тепло. "На момент мого приїзду опалювали навіть занедбану і невикористовувану будівлю із розбитими шибками, пошкоджену внаслідок пожежі (отримали вказівку негайно припинити марнування ресурсів). До речі, цього року цю занедбану будівлю плануємо капітально відремонтувати та зробити зразковим об’єктом", - зазначив міністр юстиції.

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Цього року буде капітально відремонтовано невикористовувану будівлю Лукянівського СІЗО, - Малюська 01
Цього року буде капітально відремонтовано невикористовувану будівлю Лукянівського СІЗО, - Малюська 02
Цього року буде капітально відремонтовано невикористовувану будівлю Лукянівського СІЗО, - Малюська 03
Цього року буде капітально відремонтовано невикористовувану будівлю Лукянівського СІЗО, - Малюська 04
Цього року буде капітально відремонтовано невикористовувану будівлю Лукянівського СІЗО, - Малюська 05

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Цього року буде капітально відремонтовано невикористовувану будівлю Лукянівського СІЗО, - Малюська 06
Цього року буде капітально відремонтовано невикористовувану будівлю Лукянівського СІЗО, - Малюська 07
Цього року буде капітально відремонтовано невикористовувану будівлю Лукянівського СІЗО, - Малюська 08
Цього року буде капітально відремонтовано невикористовувану будівлю Лукянівського СІЗО, - Малюська 09

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