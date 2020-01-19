Цього року буде капітально відремонтовано невикористовувану будівлю Лук'янівського СІЗО, - Малюська. ФОТОрепортаж

Про це глава Мін'юсту повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Його вразила відсутність чіткого алгоритму розподілу людей по камерах, вогкість і те, що значна кількість людей, які перебувають у СІЗО, провели там по кілька років.
"Умови у різних будівлях/камерах СІЗО різні. Крім того, камери, які у жалюгідному стані, заповнені повністю. Водночас камери значно кращого рівня часто порожні. Доручив негайно розробити чіткі та зрозумілі правила розміщення ув’язнених", - зазначив він.
Малюська також звернув увагу на необхідність невідкладних заходів для поліпшення вентиляції в будівлях СІЗО, де сирість просто руйнує стіни.
При цьому опалення в СІЗО є, в приміщеннях тепло. "На момент мого приїзду опалювали навіть занедбану і невикористовувану будівлю із розбитими шибками, пошкоджену внаслідок пожежі (отримали вказівку негайно припинити марнування ресурсів). До речі, цього року цю занедбану будівлю плануємо капітально відремонтувати та зробити зразковим об’єктом", - зазначив міністр юстиції.