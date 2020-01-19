Двоє чоловіків провалилися під лід під час риболовлі та потонули на Закарпатті, - ДСНС. ФОТО

Про це 19 січня о 12:36 повідомив у Службу порятунку третій рибалка, який перебував біля берега водойми і бачив, як його товариші, які рибалили на середині озера, пішли під воду, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДСНС.

Чоловік намагався допомогти товаришам, але не зміг. Тіла з води витягли водолази Хустського водолазно-рятувального відділення і рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини Берегового.

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"Причину смерті і деталі справи з'ясовують правоохоронці. Рятувальники попереджають, що лід на водоймах Закарпаття ще не дуже міцний, тому виходити на нього вкрай небезпечно", - йдеться в повідомленні.





Фото: dsns.gov.ua

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