Уродженець Одеси помер від ножового поранення в Києві, - поліція. ФОТОрепортаж

До Оболонського управління поліції 19 січня по спецлінії 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Миколи Юнкерова на сходинках біля кафе лежить чоловік з ножовими пораненнями, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

За вказаною адресою виїхали лікарі і слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь поліції.

На місці лікарі оглянули чоловіка та виявили в нього ножове поранення шиї. Поряд правоохоронці виявили розкладний ніж, документи та особисті речі чоловіка. Ним виявився 32-річний уродженець Одеси. Поліцейські опитали ймовірних свідків та очевидців події.

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"Слідчим відділом Оболонського управління поліції за цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – самогубство. Розпочато досудове розслідування, у межах якого правоохоронці встановлять обставини і причини цієї події. Окрім того, будуть перевірені усі версії щодо смерті чоловіка", - йдеться в повідомленні.







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