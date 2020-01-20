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20.01.20 09:48

Зеленський ушанував пам'ять загиблих "кіборгів", - ОП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у вшануванні пам'яті "кіборгів", які загинули під час героїчної оборони Міжнародного аеропорту "Донецьк".

Про це повідомляє Офіс Президента, передає Цензор.НЕТ.

У заході на території Міноборони також взяли участь сім'ї загиблих військовослужбовців, керівництво оборонного відомства, Генерального штабу Збройних сил України.

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У Міноборони відбувся розширений ранковий церемоніал, присвячений пам'яті всіх загиблих військовослужбовців за 242 дні оборони Донецького аеропорту, пише Укрінформ.

Зеленський ушанував память загиблих кіборгів, - ОП 01
Зеленський ушанував память загиблих кіборгів, - ОП 02
Зеленський ушанував память загиблих кіборгів, - ОП 03
Зеленський ушанував память загиблих кіборгів, - ОП 04
Зеленський ушанував память загиблих кіборгів, - ОП 05
Зеленський ушанував память загиблих кіборгів, - ОП 06
Зеленський ушанував память загиблих кіборгів, - ОП 07
Зеленський ушанував память загиблих кіборгів, - ОП 08
Зеленський ушанував память загиблих кіборгів, - ОП 09
Зеленський ушанував память загиблих кіборгів, - ОП 10
Зеленський ушанував память загиблих кіборгів, - ОП 11
Зеленський ушанував память загиблих кіборгів, - ОП 12
Зеленський ушанував память загиблих кіборгів, - ОП 13
Зеленський ушанував память загиблих кіборгів, - ОП 14

Як повідомлялося, 16 січня Україна відзначала День пам'яті захисників Донецького аеропорту. Оборона аеропорту тривала 242 дні - із 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року.

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