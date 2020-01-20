Зеленський ушанував пам'ять загиблих "кіборгів", - ОП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Офіс Президента, передає Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

У заході на території Міноборони також взяли участь сім'ї загиблих військовослужбовців, керівництво оборонного відомства, Генерального штабу Збройних сил України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Стояло завдання не евакуювати, а відбити донецький аеропорт. Але це був квиток в один кінець, - легендарний кіборг Олег Кузьміних. ВIДЕО

У Міноборони відбувся розширений ранковий церемоніал, присвячений пам'яті всіх загиблих військовослужбовців за 242 дні оборони Донецького аеропорту, пише Укрінформ.





























Як повідомлялося, 16 січня Україна відзначала День пам'яті захисників Донецького аеропорту. Оборона аеропорту тривала 242 дні - із 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року.