5 років завершення оборони Донецького аеропорту: імена та фото всіх загиблих "кіборгів". СПИСОК

Останні вцілілі захисники виходили з території ДАП через два-три дні. Але саме 20 січня слід вважати днем ​​пам'яті загиблих "кіборгів" і днем ​​завершення героїчної оборони аеропорту, яка загалом тривала 242 дні, пише Новинарня, передає Цензор.НЕТ.

За верифікованими даними, загальна кількість полеглих під час оборони Донецького аеропорту становить 100 осіб (96 підтверджених загиблих і ще 4 зниклих безвісти).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський ушанував пам'ять загиблих "кіборгів", - ОП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Такі цифри вивели волонтери проєкту "Книга пам’яті полеглих за Україну", вони ж містяться у виданні "Оборона Донецького аеропорту, 2014-2015. Хроніка бойових втрат. Мартиролог" (упорядники: Ярослав Тинченко, Світлана Виговська).

Цитата з книжки: "Згідно з уточненими та ретельно звіреними згідно з різними джерелами даними (Міністерства оборони України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України), можна зробити остаточний висновок про кількість втрат.

Всього впродовж 2014 року на території ДАПу, під час його оборони, або беручі участь у прориві, загинуло 35 бійців, із них 3 – добровольці "Правого сектору".

Втрати за січень 2015 р.:

а) загинули (померли від поранень) на території ДАПу, а також під час рейдів, із 1 по 19 січня – 10 військовослужбовців;

б) загинули внаслідок підриву нового терміналу ДАПу 20 січня – 24 військовослужбовці;

в) загинули під час спроб прориву на допомогу захисникам нового терміналу ДАПу – 26 військовослужбовців;

г) вбитий у полоні – 1;

д) триває ідентифікація ДНК за наявними рештками – 1 (офіційно вважається зниклим безвісти);

є) вірогідно, загинули, але рештки не знайдені – 3 (офіційно вважаються зниклими безвісти);

ж) згідно з наявними даними, перейшов на бік ворога – 1 (офіційно вважається зниклим безвісти).

Разом: 96 підтверджених загиблих (у т.ч. 5 Героїв України), 1 – триває ДНК-ідентифікація, 4 – зниклих безвісти (із них один, вірогідно, зрадник)".

"Небесна сотня" героїв-"кіборгів" має свої імена й обличчя.

Першим у мартирологу став солдат 72 омбр Олександр Якубенко зі Сквири Київської області. Він поліг 10 липня внаслідок обстрілу старого терміналу з танка.

Останнім – солдат-киянин, кулеметник 90-го батальйону 81-ї десантно-штурмової бригади Ігор Брановицький "Натрій". У полоні незламного Героя України вже 21 січня розстріляв бойовик Арсеній Павлов "Моторола".

У день п’ятих роковин завершення оборони ДАПу далі публікуємо повний список та всі фото загиблих "кіборгів".



















Загиблі захисники Донецького аеропорту. Список

1. Якубенко Олександр Валерійович

Солдат, 72-га окрема механізована бригада

Народився 13 березня 1975 р., Сквира, Київська область

Загинув 10 липня 2014 р.

2. Григоренко Дмитро Андрійович

Молодший сержант, 72-а окрема механізована бригада

Народився 14 жовтня 1992 р., Фастів, Київська область

Помер 17 липня 2014 від ран, які отримав під час мінометного обстрілу 12 липня 2014

3. Кулигін Олег Борисович

Капітан, начальник інженерної служби полку, 3-й окремий полк спеціального призначення

Народився 6 серпня 1971 р. в м. Олександрія, Кіровоградська область

Загинув 14 вересня 2014 р.

4. Подолянчук Євгеній Петрович

Старший лейтенант, командир групи, 3-й окремий полк спеціального призначення

Народився 4 липня 1991 р. в м. Черкаси

Загинув 14 вересня 2014 р.

5. Колодій Сергій Володимирович

Капітан, командир роти, 93-тя окрема механізована бригада.

Народився 4 лютого 1981 р. в м. Харків

Загинув 28 вересня 2014 р.

6. Соколовський Денис Михайлович

Старший солдат, механік-водій, 17-та окрема танкова бригада

Народився 26 липня 1983 р. в с. Лозуватка, Криворізький район, Дніпропетровська

область

Загинув 28 вересня 2014 р.

7. Білий Денис Анатолійович

Старший солдат, стрілець, 79-та окрема аеромобільна бригада

Народився 24 травня 1992 р. в смт Горностаївка, Херсонська область

Загинув 28 вересня 2014 р.

8. Завірюха Олександр Ігорович

Солдат, водій, 79-та окрема аеромобільна бригада.

Народився 15 грудня 1992 р. в с. Кам’яна Балка, Первомайський район, Миколаївська

область

Загинув 28 вересня 2014 р.

9. Златьєв Сергій Анатолійович

Сержант, головний сержант – командир відділення, 79-та окрема аеромобільна бригада

Народився 25 травня 1991 р. в м. Одеса

Загинув 28 вересня 2014 р.

10. Пивоваров Олександр Сергійович

Солдат, стрілець – помічник гранатометника, 79-та окрема аеромобільна бригада

Народився 8 вересня 1988 р. в смт. Кушугум, Запорізький район, Запорізька область

Загинув 28 вересня 2014 р.

11. Соколачко Юрій Іванович

Солдат, номер обслуги, 79-та окрема аеромобільна бригада

Народився 29 червня 1971 р. в с. Ластовки, Кобринський район, Брестська область, Білорусь

Загинув 28 вересня 2014 р.

12. Тищик Олексій Олександрович

Лейтенант, командир взводу, 79-та окрема аеромобільна бригада

Народився 6 жовтня 1984 р. в смт Широке, Дніпропетровська область

Загинув 28 вересня 2014 р.

13. Хроненко Анатолій Петрович

Солдат, стрілець – помічник гранатометника, 79-та окрема аеромобільна бригада.

Народився 2 червня 1968 р. в м. Миколаїв

Загинув 28 вересня 2014 р.

14. Андрєєв Сергій Володимирович

Доброволець, Добровольчий український корпус "Правий сектор"

Народився 5 листопада 1983 р. в м. Дніпро

Загинув 3 жовтня 2014 р.

15. Горбенко Святослав Сергійович

Доброволець (молодший лейтенант запасу), Добровольчий український корпус "Правий сектор"

Народився 26 грудня 1994 р. в м. Полтава

Загинув 3 жовтня 2014 р.

16. Хруль Олександр Григорович

Старший солдат, стрілець, 3-й окремий полк спеціального призначення

Народився 30 серпня 1992 р. в с. Ганнівка, Петрівський район, Кіровоградська область

Загинув 3 жовтня 2014 р.

17. Шешеня Вадим Валерійович

Солдат, стрілець, 3-й окремий полк спеціального призначення

Народився 10 березня 1984 р. в м. Надим, Тюменська область, РРФСР

Загинув 3 жовтня 2014 р.

18. Литвинов Іван Олександрович

Капітан, командир взводу, 3-й окремий полк спеціального призначення

Народився 7 березня 1975 р. в м. Краматорськ, Донецька область

Загинув 3 жовтня 2014 р.

19. Півень Євген Олексійович

Підполковник (посмертно), старший офіцер відділення по роботі з особовим складом, 79-та окрема аеромобільна бригада

Народився 2 грудня 1972 р. в м. Золотоноша, Черкаська область

Загинув 4 жовтня 2014 р.

20. Костюченко Юрій Миколайович

Молодший сержант, командир танка, 1-ша окрема танкова бригада

Народився 17 серпня 1977 р. в с. Займище, Сновський район, Чернігівська область

Загинув 4 жовтня 2014 р.

21. Кривонос Станіслав Григорович

Молодший сержант, механік-водій, 1-ша окрема танкова бригада.

Народився 27 червня 1979 р. в с. Івангород, Ічнянський район, Чернігівська область

Загинув 4 жовтня 2014 р.

22. Кунденко Володимир Іванович

Сержант, командир танка, 1-ша окрема танкова бригада

Народився 26 липня 1980 р. в с. Красний Колядин, Талалаївський район, Чернігівська

область

Загинув 15 жовтня 2014 р.

23. Тітарчук Володимир Іванович

Капітан, командир взводу, 1-ша окрема танкова бригада

Народився 8 серпня 1968 р. в с. Парипси, Попільнянський район, Житомирська

область

Помер 17 жовтня 2014 р. від поранень, отриманих 15 жовтня

24. Ковальчук Віктор Сергійович

Старший сержант, головний сержант – командир відділення, 79-та окрема аеромобільна

бригада

Народився 28 квітня 1984 р. в с. Дубівка, Горностаївський район, Херсонська область

Загинув 31 жовтня 2014 р.

25. Голота Юрій Анатолійович

Сержант, водій – номер обслуги, 79-та окрема аеромобільна бригада

Народився 2 квітня 1982 р. в с. Пролетарка, Олешківський (Цюрупинський) район, Херсонська область

Загинув 6 листопада 2014 р.

26. Табала Сергій Олександрович

Доброволець, Добровольчий український корпус "Правий сектор"

Народився 16 грудня 1995 р. в м. Лебедин, Сумська область

Загинув 6 листопада 2014 р.

27. Колесніков Павло Олександрович

Полковник (посмертно), заступник військового комісара, Миколаївський обласний військовий комісаріат (командир взводу 79 оабр)

Народився 8 квітня 1975 р. в м. Могилів-Подільський, Вінницька область

Загинув 7 листопада 2014 р.

28. Баранов-Орел Сергій Анатолійович

Солдат, снайпер, 79-та окрема аеромобільна бригада

Народився 28 грудня 1983 р. в смт Клесів, Сарненський район, Рівненська область

Загинув 8 листопада 2014 р.

29. Здебський Богдан Богданович

Солдат, снайпер, 79-та окрема аеромобільна бригада.

Народився 11 травня 1991 р. в с. Розвадів, Миколаївський район, Львівська область

Загинув 8 листопада 2014 р.

30. Іванцов Сергій Володимирович

Старший прапорщик, головний старшина батальйону, 79-та окрема аеромобільна

бригада

Народився 27 серпня 1977 р. в с. Пересадівка, Жовтневий район, Миколаївська

область

Загинув 8 листопада 2014 р.

31. Полянський Ілля Анатолійович

Солдат, навідник-оператор, 74-й окремий розвідувальний батальйон

Народився 20 січня 1975 р. в м. Дніпро

Загинув 18 листопада 2014 р.

32. Нетребко Олег Володимирович

Солдат, гранатометник, 93-тя окрема механізована бригада

Народився 15 липня 1984 р. в м. Нова Одеса, Миколаївська область

Загинув 29 листопада 2014 р.

33. Горбань Андрій Вікторович

Молодший сержант, командир відділення, 79-та окрема аеромобільна бригада

Народився 24 січня 1993 р. в с. Миколаївка, Казанківський район, Миколаївська

область

Загинув 29 листопада 2014 р.

34. Шолодько Ігор Васильович

Солдат, розвідник-снайпер, 74-й окремий розвідувальний батальйон

Народився 10 жовтня 1965 р. в смт Черняхів, Житомирська область

Загинув 30 листопада 2014 р.

35. Терещенко Андрій Сергійович

Солдат, водій, 95-та окрема аеромобільна бригада

Народився 23 червня 1991 р. в м. Черкаси

Помер 2 грудня 2014 р. від важкого поранення голови, отриманого під час обстрілу напередодні

36. Подфедько Любомир Сергійович

Солдат, гранатометник, 80-та окрема десантно-штурмова бригада

Народився 29 липня 1987 р. в с. Демня, Миколаївський район, Львівська область

Загинув 1 січня 2015 р.

37. Римар Ігор Миколайович

Старший солдат, стрілець – номер обслуги, 80-та окрема десантно-штурмова бригада

Народився 16 квітня 1987 р. в с. Трибухівці, Бучацький район, Тернопільська область

Помер 27 січня 2015 р. від важких поранень, отриманих під час мінометного обстрілу 9 січня

38. Касьянов Сергій Олексійович

Солдат, розвідник, 74-й окремий розвідувальний батальйон

Народився 8 жовтня 1995 р. в м. Нікополь, Дніпропетровська область

Загинув 15 січня 2015 р.

39. Остапенко Владислав Станіславович

Солдат, 93-тя окрема механізована бригада

Народився 15 листопада 1963 р. в м. Нікополь, Дніпропетровська область

Загинув 16 січня 2015 р.

40. Трух Володимир Володимирович

Солдат, водій-радіотелефоніст, 81-ша окрема аеромобільна бригада, 122-й окремий

аеромобільний батальйон

Народився 14 липня 1992 р. в с. Жабинці, Гусятинський район, Тернопільська область

Загинув 17 січня 2015 р.

41. Нагорняк Віталій Володимирович

Старший сержант, командир відділення, 93-тя окрема механізована бригада

Народився 22 лютого 1970 р. в м. Кам’янське (Дніпродзержинськ), Дніпропетровська область

Загинув 17 січня 2015 р.

42. Лисенко В’ячеслав Олексійович

Молодший сержант, заступник командира взводу, 93-тя окрема механізована бригада

Народився 26 жовтня 1976 р. в м. Сміла, Черкаської область

Загинув 17 січня 2015 р.

43. Кушнір Юрій Іванович

Солдат, навідник, 81-ша окрема аеромобільна бригада, 122-й окремий аеромобільний батальйон

Народився 6 травня 1978 р. в с. Каплівка, Хотинський район, Чернівецька область

Загинув 18 січня 2015 р.

44. Панченко Олексій Анатолійович

Солдат, стрілець – номер обслуги, 81-ша окрема аеромобільна бригада, 90-й окремий аеромобільний батальйон

Народився 23 вересня 1974 р. в м. Черкаси

Загинув 19 січня 2015 р.

45. Мусієнко Олег Петрович

Солдат, гранатометник, 81-ша окрема аеромобільна бригада, 90-й окремий аеромобільний батальйон

Народився 19 березня 1971 р. в м. Київ

Загинув 19 січня 2015 р.

46. Доценко Анатолій Ігорович

Солдат, розвідник, 81-ша окрема аеромобільна бригада (окрема розвідувальна рота)

Народився 11 січня 1982 р. в м. Арциз, Одеська область

Загинув 20 січня 2015 р.

47. Євдокименко Іван Миколайович

Солдат, розвідник, 81-ша окрема аеромобільна бригада (окрема розвідувальна рота)

Народився 23 липня 1992 р. в м. Шостка, Сумська область

Загинув 20 січня 2015 р.

48. Мельник В’ячеслав Олександрович

Солдат, стрілець-зенітник, 81-ша окрема аеромобільна бригада

Народився 11 грудня 1988 р. в с. Сєвєрний, Усть-Янський район, Якутія, РРФСР

Загинув 20 січня 2015 р.

49. Миронюк Андрій Миколайович

Солдат, розвідник, 81-ша окрема аеромобільна бригада (окрема розвідувальна рота)

Народився 12 липня 1975 р. в м. Умань, Черкаська область

Загинув 20 січня 2015 р.

50. Питель Олександр Володимирович

Солдат, розвідник, 81-ша окрема аеромобільна бригада

Народився 30 березня 1983 р. в с. Хмелище, Бердичівський район, Житомирська область

Загинув 20 січня 2015 р.

51. Черниш Олег Сергійович

Молодший сержант, розвідник-снайпер, 81-ша окрема аеромобільна бригада

Народився 24 вересня 1984 р. в м. Житомир

Загинув 20 січня 2015 р.

52. Пєтухов Дмитро Юрійович

Старший солдат, старший сапер, 79-та окрема аеромобільна бригада

Народився 15 вересня 1992 р. в м. Миколаїв

Загинув 20 січня 2015 р.

53. Кожурін Віктор Володимирович

Солдат, старший сапер, 79-та окрема аеромобільна бригада

Народився 21 грудня 1991 р. в м. Болград, Одеська область

Загинув 20 січня 2015 р.

54. Марковський Володимир Геннадійович

Капітан, командир роти, 95-та окрема аеромобільна бригада

Народився 11 червня 1988 р. в с. Улашанівка, Славутський район, Хмельницька область

Загинув 20 січня 2015 р.

55. Атаманчук Олександр Олександрович

Старший солдат, стрілець – помічник гранатометника, 95-та окрема аеромобільна бригада

Народився 22 червня 1990 р. в смт. Миропіль, Романівський район, Житомирська область

Загинув 20 січня 2015 р.

56. Ремішевський Віталій Валентинович

Солдат, 95-та окрема аеромобільна бригада

Народився 17 липня 1974 р. в с. Голосків, Кам’янець-Подільський район, Хмельницька область

Загинув 20 січня 2015 р.

Офіційно визнаний загиблим Збройними силами України. Водночас тіло не

знайдено (за свідченнями очевидців – розірваний на частини, які евакуювати не вдалося).

Разом із тілами Марковського та Атаманчука вдалось евакуювати лише руку, яка вірогідно належала Ремішевському. Ця рука похована як окремий неідентифікований загиблий на Краснопільському кладовищі м. Дніпро (загиблий № СМЕ 190)

57. Чупилка Анатолій Михайлович

Молодший сержант, заступник командира взводу, 90-й окремий аеромобільний батальйон 81-ї окремої аеромобільної бригади

Народився 27 вересня 1974 р. в м. Канів, Черкаська область

Загинув 20 січня 2015 р.

58. Буйлук Анатолій Андрійович

Сержант, 81-ша окрема аеромобільна бригада, 90-й окремий аеромобільний батальйон

народився 27 вересня 1981 р. в с. Кацмазів, Жмеринський район, Вінницька область

Загинув 20 січня 2015 р.

59. Франишин Дмитро Юрійович

Солдат, 81-ша окрема аеромобільна бригада, 90-й окремий аеромобільний батальйон

Народився 8 листопада 1982 р. в с. Стадниця, Вінницький район, Вінницька область

Загинув 20 січня 2015 р.

60. Зулінський Сергій Миколайович

Молодший сержант, 81-ша окрема аеромобільна бригада, 90-й окремий аеромобільний батальйон

Народився 7 квітня 1987 р. в м. Вінниця

Загинув 20 січня 2015 р.

61. Шевчук Леонід Володимирович

Солдат, 81-ша окрема аеромобільна бригада, 90-й окремий аеромобільний батальйон

Народився 13 квітня 1985 р. в м. Вінниця

Загинув 20 січня 2015 р.

62. Загуба Володимир Миколайович

Старшина, 81-ша окрема аеромобільна бригада, 90-й окремий аеромобільний батальйон

Народився 15 червня 1971 р. в с. Новоселиця, Чигиринський район, Черкаська область

Загинув 20 січня 2015 р.

63. Кравченко Павло Станіславович

Солдат, 57-ма окрема мотопіхотна бригада

Народився 27 грудня 1984 р. в смт Димитрове, Олександрійська міська рада, Кіровоградська область

Загинув 20 січня 2015 р.

64. Алексейчук Владислав Володимирович

Молодший сержант, навідник, 81-ша окрема аеромобільна бригада, 90-й окремий аеромобільний батальйон

Народився 18 липня 1977 р. в м. Умань, Черкаська область

Загинув 20 січня 2015 р.

65. Ґудзик Дмитро Васильович

Солдат, майстер – номер обслуги, 80-та окрема десантно-штурмова бригада

Народився 17 жовтня 1989 р. в м. Белз, Сокальський район, Львівська область

Загинув 20 січня 2015 р.

66. Марченко Олексій Володимирович

Сержант, головний сержант – командир відділення, 81-ша окрема аеромобільна бригада, 90-й окремий аеромобільний батальйон

Народився 15 серпня 1975 р. в м. Київ

Загинув 20 січня 2015 р.

67. Савчук Петро Васильович

Солдат, номер обслуги, 81-ша окрема аеромобільна бригада, 122-й окремий аеромобільний батальйон

Народився 19 листопада 1991 р. в м. Червоноград, Львівська область

Загинув 20 січня 2015 р.

68. Самак Микола Миколайович

Солдат, командир відділення, 80-та окрема десантно-штурмова бригада

Народився 15 березня 1992 р. в с. Баня-Березів, Косівський район, Івано-Франківська область

Загинув 20 січня 2015 р.

69. Лізвінський Валерій Іванович

Капітан, помічник командира батальйону з оперативного забезпечення, 81-ша окрема аеромобільна бригада, 122-й окремий аеромобільний батальйон

Народився 26 квітня 1966 р. в м. Кам’янецьПодільський, Хмельницька область

Загинув 20 січня 2015 р.

70. Григор’єв Василь Леонідович

Солдат, 81-ша окрема аеромобільна бригада, 90-й окремий аеромобільний батальйон

Народився 6 листопада 1983 р. в с.Нижнє, Деражнянський район, Хмельницька область

Загинув 20 січня 2015 р.

71. Яцина Євген Вікторович

Старший солдат, стрілець-помічник гранатометника, 81-ша окрема аеромобільна бригада, 90-й окремий аеромобільний батальйон

Народився 25 січня 1989 р. в м. Київ

Загинув 20 січня 2015 р.

72. Зінич Ігор Вікторович

Молодший сержант, медик, 80-та окрема десантно-штурмова бригада

Народився 6 вересня 1989 р. в с. Коротчаєво, Ямало-Ненецький автономний округ, РРФСР

Загинув 20 січня 2015 р.

73. Гаврилюк Андрій Петрович

Старший сержант, 81-ша окрема аеромобільна бригада, 90-й окремий аеромобільний батальйон

Народився 3 лютого 1980 р. в м. Київ

Загинув 20 січня 2015 р.

74. Полицяк Петро Петрович

Солдат, замкомвзводу, 80-та окрема десантно-штурмова бригада

Народився 5 липня 1992 р. в с. Борбин, Млинівський район, Рівненська область

Загинув 20 січня 2015 р.

75. Дацюк Юрій Анатолійович

Солдат, 80-та окрема десантно-штурмова бригада

Народився 27 січня 1987 р. в с. Глинськ, Здолбунівський район, Рівненська область

Загинув 20 січня 2015 р.

76. Вітишин Іван Васильович

Старший сержант, 80-та окрема десантно-штурмова бригада

Народився 14 вересня 1976 р. в с. Велика Лука, Тернопільський район, Тернопільська область

Загинув 20 січня 2015 р.

77. Присяжнюк Руслан Анатолійович

Солдат, навідник (кулеметник), 90-й окремий десантний штурмовий батальйон "Житомир", 81-ша окрема десантно-штурмова бригада

Народився 8 червня 1988 р. в с.Буцні, Летичівський район, Хмельницька область

Загинув 20 січня 2015 р.

78. Бузенко Володимир Петрович

Солдат, стрілець, 80-та окрема десантно-штурмова бригада

Народився 28 липня 1988 р. в с. Великий Кучурів, Сторожинецький район, Чернівецька область

Загинув 20 січня 2015 р.

79. Козак Володимир Миколайович

Старший солдат, 80-та окрема десантно-штурмова бригада

Народився 12 квітня 1968 р. в с. Мала Антонівка, Білоцерківський район, Київська область

Загинув 20 січня 2015 р.

80. Грицан Андрій Володимирович

Солдат, 80-та окрема десантно-штурмова бригада

народився 6 вересня 1991 р. в с. Великі Дідушичі, Стрийський район, Львівська область

Загинув 20 січня 2015 р.

81. Коношенко Руслан Сергійович

Старший солдат, номер обслуги, 81-та окрема аеромобільна бригада — 90-й окремий аеромобільний батальйон

Народився 23 лютого 1983 р. в м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область

Загинув 20 січня 2015 р.

82. Іщенко Сергій Михайлович

Солдат, 74-й окремий розвідувальний батальйон

Народився 22 грудня 1975 р. в м. Роздільна, Одеська область

Загинув 20 січня 2015 р.

83. Опанасенко Валентин Леонідович

Солдат, 80-та окрема десантно-штурмова бригада

Народився 1 жовтня 1986 р. в смт Немішаєве, Бородянський район, Київська область

Загинув 20 січня 2015 р.

84. Демчук Вадим Володимирович

Сержант, 80-та окрема десантно-штурмова бригада

Народився 27 вересня 1975 р. в м. Нововолинськ, Волинська область

Загинув 20 січня 2015 р.

85. Олефір Олександр Павлович

Старший солдат, 93-тя окрема механізована бригада

Народився 30 вересня 1992 р. в с. Липовець, Кагарлицький район, Київська область

Загинув 20 січня 2015 р.

86. Зубков Іван Іванович

Старший лейтенант, командир роти вогневої підтримки, 81-ша окрема аеромобільна бригада, 90-й окремий аеромобільний батальйон

Народився 1 листопада 1973 р. в м. Деражня, Хмельницька область

Загинув 20 січня 2015 р.

87. Осаулко Юрій Леонідович

Старшина роти вогневої підтримки, 90-й окремий десантний штурмовий батальйон "Житомир", 81-ша десантно-штурмова бригада

Народився 17 лютого 1981 р. в с. Самгородок, Козятинський район, Вінницька область

Загинув 20 січня 2015 р.

88. Байненков Борис Михайлович

Капітан, командир взводу, 80-та окрема десантна бригада

Народився 10 квітня 1963 р. в с. Кострово, Сонячногірський район, Московська область, РРФСР

Загинув 20 січня 2015 р.

89. Скляров Дмитро Сергійович

Молодший сержант, 80-та окрема десантно-штурмова бригада

Народився 27 липня 1983 р. в с. Уладівка, Літинський район, Вінницька область

Загинув 20 січня 2015 р.

90. Грошев Олександр Іванович

Солдат, 80-та окрема десантно-штурмова бригада

Народився 27 листопада 1984 р., смт Головне, Любомльський район, Волинська область

Загинув 20 січня 2015 р.

91. Купріянов Андрій Олександрович

Солдат, 93-тя окрема аеромобільна бригада

Народився 20 травня 1978 р. в с. Нова Збур’ївка, Голопристанський район, Херсонська область.

Загинув 20 січня 2015 р.

92. Марченко Іван Миколайович

Солдат, 81-ша окрема десантно-штурмова бригада

Народився 16 листопада 1984 р. в с. Світильня, Броварський район, Київська область

Загинув 20 січня 2015 р.

93. Кондратюк Олександр Іванович

Старший лейтенант медичної служби, начальник медичної служби, 81-ша окрема десантно-штурмова бригада, 90-й окремий аеромобільний батальйон

Народився 4 липня 1982 р. в м. Шпола, Черкаська область

Загинув 20 січня 2015 р.

94. Боднарюк Олександр Васильович

Молодший сержант, водій, 80-та окрема десантно-штурмова бригада

Народився 14 вересня 1979 р. в с. Пригородок, Хотинський район, Чернівецька область

Загинув 20 січня 2015 р.

95. Гасюк Віталій Аркадійович

Солдат, стрілець – помічник гранатометника, 81-ша десантно-штурмова бригада, 90-й окремий аеромобільний батальйон "Житомир"

Народився 6 грудня 1983 р. в м. Баранівка, Житомирська область

Загинув 20 січня 2015 р.

96. Брановицький Ігор Євгенович

Солдат, 81-ша окрема десантно-штурмова бригада, 90-й окремий аеромобільний батальйон "Житомир"

Народився 25 квітня 1976 р. в м. Київ

Загинув 21 січня 2015 р.

Вважаються зниклими безвісти

97. Бондар Олександр Володимирович

Старший солдат, 80-та окрема десантно-штурмова бригада

Триває ідентифікація ДНК

98. Ковальов Юрій Анатолійович

Солдат, 80-та окрема десантно-штурмова бригада

99. Кравчук Олександр Михайлович

Солдат, 80-та окрема десантно-штурмова бригада

100. Степанишин Валерій Віталійович

Солдат, 80-та окрема десантно-штурмова бригада