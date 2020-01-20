Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
20.01.20 14:02

Поліція в Києві накрила підпільний покерний клуб: вилучено 30 столів і фішок на 300 млн грн. ФОТОрепортаж

У неділю, 19 січня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Києві і слідчі Шевченківського управління поліції столиці виявили та припинили діяльність підпільного покерного клубу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСР НПУ.

На момент появи поліцейських у залі перебувало близько двох десятків гравців.

За результатами проведених заходів, правоохоронці вилучили 30 столів для гри в покер, майже 41 тис. ігрових фішок на суму близько 300 млн гривень та інше обладнання, яке використовували для функціонування підпільного закладу.

Поліція в Києві накрила підпільний покерний клуб: вилучено 30 столів і фішок на 300 млн грн 01
Поліція в Києві накрила підпільний покерний клуб: вилучено 30 столів і фішок на 300 млн грн 02
Поліція в Києві накрила підпільний покерний клуб: вилучено 30 столів і фішок на 300 млн грн 03
Поліція в Києві накрила підпільний покерний клуб: вилучено 30 столів і фішок на 300 млн грн 04

"Мобільні групи продовжують у цілодобовому режимі відпрацьовувати інформацію про можливу діяльність гральних закладів, що надходить по урядовій "гарячій" лінії, по спецлінії 102 і з інших джерел", - повідомили в пресслужбі МВС.

Також дивіться: Вісім підпільних гральних залів припинили роботу за минулу добу, - Нацполіція. ФОТО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100