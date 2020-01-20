Поліція в Києві накрила підпільний покерний клуб: вилучено 30 столів і фішок на 300 млн грн. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСР НПУ.

На момент появи поліцейських у залі перебувало близько двох десятків гравців.

За результатами проведених заходів, правоохоронці вилучили 30 столів для гри в покер, майже 41 тис. ігрових фішок на суму близько 300 млн гривень та інше обладнання, яке використовували для функціонування підпільного закладу.









"Мобільні групи продовжують у цілодобовому режимі відпрацьовувати інформацію про можливу діяльність гральних закладів, що надходить по урядовій "гарячій" лінії, по спецлінії 102 і з інших джерел", - повідомили в пресслужбі МВС.

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