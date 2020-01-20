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20.01.20 15:01

Підполковник поліції Житомирщини хотів за $500 закрити справу про незаконну вирубку лісу, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України викрили в отриманні неправомірної вигоди керівника слідчого підрозділу одного з районних відділів Нацполіції Житомирської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що підполковник поліції вимагав у жителя Рівненської області $500 за закриття кримінального провадження за фактом незаконної вирубки лісових насаджень.

Затримали зловмисника у місті Сарни під час одержання усієї суми хабаря.

Підполковник поліції Житомирщини хотів за $500 закрити справу про незаконну вирубку лісу, - СБУ 01
Підполковник поліції Житомирщини хотів за $500 закрити справу про незаконну вирубку лісу, - СБУ 02

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У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, зловмиснику повідомлено про підозру.

Тривають слідчі дії.

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