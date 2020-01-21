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21.01.20 08:01

Українського воїна Ігоря Хімічука, який загинув на Донбасі, поховали 20 січня на Житомирщині. ФОТОрепортаж

20 січня в місті Чуднів Житомирської області відбулася церемонія прощання з українським воїном Ігорем Хімічуком.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє користувач фейсбуку Володимир Бричник, земляк померлого.

Ігор Ігорович Хімічук, 07.06.1990 року народження, старший солдат, водій відділення забезпечення 72-ї окремої механізованої бригади (був відряджений у зону ООС з посади водія відділення забезпечення Чуднівського РВК Житомирської області), загинув 16 січня близько 14:00 в районі селища Новозванівка Попаснянського району Луганської області від смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.

У нього залишилися мати, дві сестри, дружина і маленький син.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїн 72-ї ОМБр Ігор Хімічук загинув у зоні ООС 16 січня від кулі снайпера найманців РФ

Українського воїна Ігоря Хімічука, який загинув на Донбасі, поховали 20 січня на Житомирщині 01
Українського воїна Ігоря Хімічука, який загинув на Донбасі, поховали 20 січня на Житомирщині 02
Українського воїна Ігоря Хімічука, який загинув на Донбасі, поховали 20 січня на Житомирщині 03
Українського воїна Ігоря Хімічука, який загинув на Донбасі, поховали 20 січня на Житомирщині 04
Українського воїна Ігоря Хімічука, який загинув на Донбасі, поховали 20 січня на Житомирщині 05
Українського воїна Ігоря Хімічука, який загинув на Донбасі, поховали 20 січня на Житомирщині 06
Українського воїна Ігоря Хімічука, який загинув на Донбасі, поховали 20 січня на Житомирщині 07
Українського воїна Ігоря Хімічука, який загинув на Донбасі, поховали 20 січня на Житомирщині 08

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