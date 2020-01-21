Контррозвідка СБУ запобігла працевлаштуванню кримчанки в Міноборони, жінка приховала російський паспорт і контакти з ФСБ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники СБУ встановили, що протягом кількох років до тимчасової анексії Кримського півострова українка проживала за кордоном. Відразу після подій 2014 року жінка повернулася в Крим, де отримала російський паспорт нібито для оформлення нерухомості. Невдовзі вона переїхала до Києва.

Проте осісти на материковій частині України не поспішала – вона не мала ані постійного місця заробітку, ні джерела доходів. У цей час кримчанка часто виїздила до Росії та до тимчасово анексованого півострова, де зафіксовані її контакти з представниками спецслужб країни-агресора.

Саме після однієї з таких подорожей жінка раптово вирішила працевлаштуватися до Міністерства оборони України. Вона претендувала на одну із керівних посад у підрозділі департаменту держзакупівель відомства. Ця ділянка роботи передбачає доступ до секретної інформації в оборонній сфері та пряму комунікацію з високопосадовцями країн-членів НАТО.

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"Претендентка навіть встигла пройти кілька відбіркових етапів для остаточного зарахування на посаду, але проведена Службою перевірка встановила обставини, які несумісні з державною службою в Міноборони. Жінка "забула" вказати, що має російське громадянство, знайомих із ФСБ та не повідомила зміст розмов із ними", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ провели з нею бесіду і попередили про кримінальну відповідальність за державну зраду.



