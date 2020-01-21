Ракова пухлина, діагностована у комбата Гергерта, виявилася неоперабельною: він починає курс хіміотерапії, - Ярош. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав лідер Національного руху "ДІЯ", екснардеп Дмитро Ярош.

"Інформація від Андрія Гергерта-Червня:"Оперувати не можна, тільки жорстка хімія. Рак агресивний, зараз ще будуть вшивати спеціальний порт у вену біля ключиці. Після кількох курсів хімії у нас, додатково препарати для імунопідтримки, які можна давати, і за кордоном за їхніми методиками. Починаю в Україні. Вдячний лікарям інституту! Вони дуже людяні і професійні ", - розповів Ярош.

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Нагадаємо, раніше добровольці повідомили, що збирають кошти для командира 8-го батальйону УДА Андрія Гергерта, у якого діагностовано рак.