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21.01.20 12:35

Чиновники Чернівецької міськради привласнили близько 5 млн грн компенсації за пільговий проїзд громадян, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України викрили керівників структурних підрозділів Чернівецької міської ради та кілька комерційних структур на привласненні бюджетних коштів, призначених на компенсаційні виплати за перевезення пільгових категорій населення у громадському транспорті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що протиправну схему організували посадовці департаменту житлово-комунального господарства і соціального захисту населення спільно з керівництвом КП "Інфоцентр", місцевим приватним перевізником та фірмами, що спеціалізуються на наданні транспортних та аудиторських послуг.

Протягом 2016-2019 років змовники вносили до звітної документації завідомо неправдиві дані про фактично виконані рейси і кількість громадян, які скористалися пільговим проїздом. У звітах вони відображали показники, що вдвічі перевищували реальні. Таким чином зловмисники привласнили майже 5 млн грн бюджетних коштів.

Під час обшуків, проведених в офісних приміщеннях фірм-учасниць оборудки та за місцями проживання 5 фігурантів справи, у тому числі керівника одного з відділів міськради, правоохоронці вилучили звітні та фінансово-бухгалтерські документи й інші матеріали, що доводять проведення незаконних оборудок.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи підозр у вчиненні злочину.

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Чиновники Чернівецької міськради привласнили близько 5 млн грн компенсації за пільговий проїзд громадян, - СБУ 01
Чиновники Чернівецької міськради привласнили близько 5 млн грн компенсації за пільговий проїзд громадян, - СБУ 02

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