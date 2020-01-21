Епіфаній провів панахиду за полеглими в ДАПі воїнами: "З великої любові пішли захищати свою Богом дану землю". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ, панахида відбулася з ініціативи Громадського об'єднання "Серця кіборгів".

Панахиду провів предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

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Він зазначив, що загиблі українські воїни віддали своє життя за цілісність і незалежність Української держави, тому вони є дійсно "новітніми героями".

"Тому що з великої любові вони пішли захищати свою Богом дану землю", - сказав Епіфаній, додавши, що українські військові здійснили подвиг заради батьківщини, своєї сім'ї і кожного українця.

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Фото, відео - Олег Богачук

Бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року та закінчилися після повного руйнування старого і нового терміналів аеропорту. В обороні аеропорту також брали участь волонтери та медики.

За стійкість українських захисників назвали "кіборгами". Вони стали символом мужності і відданості ідеалам вільної і незалежної України.

Захищаючи Донецький аеропорт, загинуло понад 200 українських воїнів, поранено більш як 500. Багато з них нагороджені державними нагородами, деякі - посмертно.

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