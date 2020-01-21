Любов до країни і готовність захищати свою країну зі зброєю: українці визначилися з головними складовими патріотизму, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження фонду Демократичні ініціативи ім.Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

"Основними складовими патріотизму українці вважають передовсім любов до своєї країни (80%), готовність захищати свою країну, якщо треба – зі зброєю (64%), виховання у дітей любові та поваги до своєї країни (58%), дотримання усіх законів країни (56%), знання історії своєї країни, її культури (51%). Дещо менше громадяни відносять до патріотизму участь у виборах (38%), чесне виконання своїх обов’язків (36%), спілкування державною мовою (35%), сплату належних податків (30%), участь у громадському житті (28%), повагу до влади (26%), а найменше – участь у боротьбі з корупцією та іншими вадами у державі (21%). Серед регіональних відмінностей слід виокремити Західний регіон, де до пріоритетів патріотизму було віднесено спілкування державною мовою (60%), натомість в інших регіонах ця складова мала у громадській думці меншу значущість (32% – у Центральному регіоні, 25% – у Південному та 24% – у Східному). Натомість таку складову, як повага до влади, значно більше відносять до патріотизму в Східному регіоні (42%), ніж у решті (28% у Південному, 20% у Центральному та 16% у Західному)", - йдеться в дослідженні.

Читайте також: 80% українців вважають, що керівництво країни і чиновники зобов'язані говорити українською в робочий час, - опитування

"Абсолютна більшість населення України (75%) вважає себе насамперед громадянами України, регіональну ідентифікацію (належність до регіону, області, міста чи села) як основну обрали значно менше – 16% громадян. Причому загальнонаціональна ідентифікація переважає в усіх регіонах України: Південному (84%), Центральному (78%), Західному (76%) та Східному (66%). Щоправда, в Східному регіоні 7% вважають себе насамперед громадянами колишнього СРСР. Загальнонаціональна ідентифікація істотно зросла після 2013 року (грудень 2013 р. – 54%, грудень 2014 р. – 73%)", - зазначає ся в дослідженні.

"У тому, що українська мова є важливим атрибутом незалежності України, згоден 81% громадян (55% – "безумовно" і ще 26% – "скоріше, так"), причому так вважають в усіх регіонах України: Західному (95%), Центральному (86%), Південному (71%), Східному (64%). Більшість громадян (79%) вважають, що в українських ЗМІ принаймні половина наповнення має бути українською мовою (53% згодні з цим безумовно і ще 26% – скоріше, так), причому ця думка переважає в усіх регіонах: Західному (96%), Центральному (82%), Східному (66%), Південному (63%)", - йдеться в дослідженні.





"Більшість українців вважає, що російська мова має вільно використовуватися у приватному житті, але українська залишається єдиною державною (69%), статус російської мови як офіційної в окремих регіонах України підтримують 15%, а як другої державної, поряд з українською – 12%. Щодо цього питання громадська думка має регіональні відмінності: однозначно обстоюють українську як єдину державну в Західному регіоні (92%), де статус російської мови як офіційної в окремих регіонах підтримують лише 4%, а як другої державної – менше 1%. Явно переважають прихильники української мови як єдиної державної й у Центральному регіоні – 77%, за статус російської як офіційної в регіонах там – 12% і як другої державної – лише 4%. У південному регіоні статус російської мови як мови повсякденного спілкування, визнання української мови як єдиної державної, підтримує 51%, як офіційної в певних регіонах - 27% і як другої державної - 14%. Найбільш значимий статус російської мови підтримують в східному регіоні", - наголошується в дослідженні.

Також дивіться: 83% українців вважають себе патріотами своєї країни, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Для порівняння наводяться дані опитувань, проведених у різні роки Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва з Центром Разумкова та Київським міжнародним інститутом соціології. Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.