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21.01.20 14:01

Діяльність віртуальних порностудій з місячним прибутком близько 100 тис. грн припинили в Києві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На орендованих квартирах дівчата за грошову винагороду транслювали онлайн на відповідних сайтах відео порнографічного характеру. Трьом фігурантам пікантного "бізнесу" повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями розташування вебстудій, а також місцем проживання у Київській області 33-річної організаторки та її спільників – 30-річної киянки та 35-річного адміністратора.

Попередньо встановлено, що в порностудії за винагороду "працювали" 20 дівчат. Підбір вебмоделей здійснювали адміністратори через оголошення в Інтернеті. Надалі вони вчили їх транслювати порнографічне відео в режимі онлайн на спеціалізованих сайтах. Попередньо встановлено, що за місяць організаторка отримувала від діяльності близько 100 тис. грн.

Під час обшуків правоохоронці вилучили докази злочинної діяльності: комп’ютерну техніку, мобільні телефони, гроші, еротичні іграшки та білизну. Двом адміністраторам та вебмоделі повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Діяльність віртуальних порностудій з місячним прибутком близько 100 тис. грн припинили в Києві, - Нацполіція 01
Діяльність віртуальних порностудій з місячним прибутком близько 100 тис. грн припинили в Києві, - Нацполіція 02
Діяльність віртуальних порностудій з місячним прибутком близько 100 тис. грн припинили в Києві, - Нацполіція 03
Діяльність віртуальних порностудій з місячним прибутком близько 100 тис. грн припинили в Києві, - Нацполіція 04
Діяльність віртуальних порностудій з місячним прибутком близько 100 тис. грн припинили в Києві, - Нацполіція 05
Діяльність віртуальних порностудій з місячним прибутком близько 100 тис. грн припинили в Києві, - Нацполіція 06
Діяльність віртуальних порностудій з місячним прибутком близько 100 тис. грн припинили в Києві, - Нацполіція 07

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