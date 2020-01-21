Поліція затримала в аеропорту Харкова вербувальницю на спробі відправити до Туреччини 4 дівчат для сексуальної експлуатації. ФОТО

Про це повідомив відділ комунікації поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що жінка організувала в Харкові пошук, підбір і вербування молодих жінок для подальшого їх переміщення до Туреччини з метою сексуальної експлуатації.

З жовтня 2019 року правопорушниця підшукала і завербувала сім жительок міста, які перебували в уразливому стані через особисті обставини. 20 січня зловмисниця намагалася переправити літаком чотирьох завербованих дівчат у віці від 22 до 26 років в Стамбул, під час чого була затримана правоохоронцями.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України.





Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої. Зараз зловмисниця перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення й обрання запобіжного заходу.

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