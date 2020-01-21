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21.01.20 14:49

Смертельна ДТП на Херсонщині: ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю. ФОТО

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру військовослужбовцю у зв'язку з ДТП на Херсонщині, яка призвела до смерті однієї людини і поранення трьох.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДБР.

Зазначається, що підозру оголосили водієві інженерно-саперної роти групи інженерного забезпечення однієї з військових частин, яка дислокується в Кривому Розі.

Смертельна ДТП на Херсонщині: ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю 01

"Військовослужбовець підозрюється у порушенні правил водіння бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель потерпілого (ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що 23 січня 2019 року на трасі Одеса-Мелітополь військовий автомобіль "Урал" здійснив екстрене гальмування через відкриття капота під час руху.

Смертельна ДТП на Херсонщині: ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю 02

"У цей час підозрюваний, що рухався позаду за кермом автомобіля "КамАЗ", не дотримався безпечної відстані та скоїв зіткнення з "Уралом". Внаслідок ДТП пасажир-військовослужбовець "КамАЗу" загинув на місці пригоди, а троє інших військовослужбовців дістали тяжкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

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Смертельна ДТП на Херсонщині: ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю 03

У разі доведення провини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 5 років позбавлення волі.

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