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21.01.20 16:37

СБУ викрила розкрадання чиновниками 500 тис. грн під час реконструкції моста на Житомирщині. ФОТО

Служба безпеки України викрила розкрадання чиновниками Служби автомобільних доріг Житомирської області коштів державного бюджету, виділених на відновлення і ремонт раніше виведеного з експлуатації моста на території області.

СБУ викрила розкрадання чиновниками 500 тис. грн під час реконструкції моста на Житомирщині. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

Оперативники спецслужби встановили, що міст через річку Ірша у Хорошівському районі Житомирської області був виведений із експлуатації як аварійний і перекритий для руху ще у 2008 році. Для його відновлення керівництво Служби автомобільних доріг (САД) Житомирської області уклало договір із київською комерційною структурою загальною вартістю понад 5,8 мільйона гривень. Роботи проводились протягом 2016-17 років.

Співробітники СБ України під час перевірки об’єкта будівництва зафіксували невідповідність обсягів виконаних підрядних робіт, відображених у актах, із реально виконаними. Також було виявлено свідоме завищення кількості використаних будівельних матеріалів.

Правоохоронці задокументували, що підрядник, за домовленістю із заступником начальника обласного САД та інженером одного з підпорядкованих відділів, вносив недостовірні дані до актів виконаних робіт. Комерсант, зокрема, завищив витрати на матеріали та обсяги будівельних робіт, а також вніс до переліку надані послуги, які взагалі не виконувалися.

СБУ викрила розкрадання чиновниками 500 тис. грн під час реконструкції моста на Житомирщині 01

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Через оборудку фігурантів кримінального провадження державному бюджету було завдано збитки на майже півмільйона гривень. За висновками профільних експертів міст знову перебуває у стані руйнування та потребує додаткового державного фінансування для реконструкції.

Наразі заступнику начальника Служби автомобільних доріг Житомирщини оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Інженеру відділу якості, технологічного контролю та новітніх технологій обласного САД інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

В рамках досудового розслідування вживаються заходи для притягнення до відповідальності всіх учасників угоди з державними коштами.

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