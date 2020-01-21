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21.01.20 20:16

Податкова міліція Києва ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 90 млн грн. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва припинили діяльність конвертаційного центру, через який упродовж 2019 року було проведено операцій на суму понад 90 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДФС.

В рамках розслідування кримінального провадження у ч. 3 ст. 212 КК України була встановлена ​​група осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки послуги з документального прикриття безтоварних операцій, формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили і придбали низку підконтрольних підприємств, на рахунки яких підприємства реального сектора економіки перераховували грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги). У свою чергу фігуранти передавали клієнтам згадані кошти готівкою (за винятком 10-11% від проконвертованої суми, які були їм "нагородою" за послуги конвертації) разом із підробленими первинними документами.

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За результатами проведених обшуків вилучено пістолет ФОРТ-12, 9 мм з глушником, магазином і 21 патрон до нього, пістолет ZORAKI-MOD.914-S з магазином і 8 патронів до нього, печатки СПД з ознаками фіктивності, фінансово-господарська документація, комп'ютерна техніка, банківські картки та чорнові записи.

У ДФС також підкреслили, що це четвертий конвертаційний центр від початку цього року, ліквідований податковою міліцією Києва.

Триває слідство.

Податкова міліція Києва ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 90 млн грн 01
Податкова міліція Києва ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 90 млн грн 02
Податкова міліція Києва ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 90 млн грн 03
Податкова міліція Києва ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 90 млн грн 04
Податкова міліція Києва ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 90 млн грн 05
Податкова міліція Києва ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 90 млн грн 06

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