Податкова міліція Києва ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 90 млн грн. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДФС.

В рамках розслідування кримінального провадження у ч. 3 ст. 212 КК України була встановлена ​​група осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки послуги з документального прикриття безтоварних операцій, формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили і придбали низку підконтрольних підприємств, на рахунки яких підприємства реального сектора економіки перераховували грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги). У свою чергу фігуранти передавали клієнтам згадані кошти готівкою (за винятком 10-11% від проконвертованої суми, які були їм "нагородою" за послуги конвертації) разом із підробленими первинними документами.

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За результатами проведених обшуків вилучено пістолет ФОРТ-12, 9 мм з глушником, магазином і 21 патрон до нього, пістолет ZORAKI-MOD.914-S з магазином і 8 патронів до нього, печатки СПД з ознаками фіктивності, фінансово-господарська документація, комп'ютерна техніка, банківські картки та чорнові записи.

У ДФС також підкреслили, що це четвертий конвертаційний центр від початку цього року, ліквідований податковою міліцією Києва.

Триває слідство.











