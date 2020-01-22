Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
22.01.20 09:24

Зеленський з нагоди Дня Соборності поклав квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському. ФОТО

З нагоди Дня Соборності Президент України Володимир Зеленський поклав квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський взяв участь у церемонії покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському з нагоди відзначення Дня Соборності України.

Глава держави вшанував пам’ять Великого Кобзаря у парку імені Тараса Шевченка у Києві.

Після цього Президент поклав букет квітів до пам’ятника Михайлу Грушевському біля Будинку вчителя.

Разом із Президентом у церемонії взяли участь перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Нагадаємо, раніше Зеленський привітав українців зі 101-ю річницею Дня Соборності України.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о направлении 2 млрд грн на развитие малого бизнеса в Украине

Зеленський з нагоди Дня Соборності поклав квіти до памятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському 01
Зеленський з нагоди Дня Соборності поклав квіти до памятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському 02

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100