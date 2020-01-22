Зеленський з нагоди Дня Соборності поклав квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський взяв участь у церемонії покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському з нагоди відзначення Дня Соборності України.

Глава держави вшанував пам’ять Великого Кобзаря у парку імені Тараса Шевченка у Києві.

Після цього Президент поклав букет квітів до пам’ятника Михайлу Грушевському біля Будинку вчителя.

Разом із Президентом у церемонії взяли участь перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Нагадаємо, раніше Зеленський привітав українців зі 101-ю річницею Дня Соборності України.

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