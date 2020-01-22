Кримського політв'язня у справі Хізб ут-Тахрір Ваітова звільнили після п'ятирічного ув'язнення в російській колонії. ФОТОрепортаж

Про це повідомив його адвокат Едем Семедляєв, пише "Кримська солідарність" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зустрічати Ваітова, крім його захисника і брата, вирушили представники дипломатичної місії з України. Також сьогодні закінчився термін відбування вироку у ще одного кримського політв'язня.

Рустем Ваітов, Руслан Зейтуллаєв, Юрій Примов, Ферат Сайфуллаєв були незаконно затримані в с. Орлине під Севастополем в січні і квітні 2015 року. Зейтуллаєву інкримінували організацію діяльності терористичної організації, іншим - участь у ній.

Після півтора роки судів у вересні 2016 р. Північно-кавказький окружний суд Ростова-на-Дону засудив Примова, Ваітова, Сайфуллаєва до п'яти років у колонії загального режиму, Зейтуллаєву дали сім років, але потім переглянули вирок і засудили до 15 років колонії суворого режиму.

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На думку російського правозахисного медіапроєкту "ОВД-инфо", членів осередків релігійної організації Хізб ут-Тахрір, яка в 2003 році була визнана в Росії терористичною, засуджують лише за те, що вони зустрічаються і читають релігійну літературу.

Нагадаємо, щонайменше 65 осіб, переважно кримських татар, утримується Росією у так званій справі Хізб ут-Тахрір, їх звинувачують за "терористичними" статтями. Після окупації Росією Криму почалися масові затримання членів цієї організації.